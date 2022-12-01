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США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
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США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, заявил Лавров
США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, заявил Лавров
США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:44
2022-12-01T13:55
в мире
сша
украина
нато
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Поэтому не надо говорить, что США и НАТО не участвуют в этой войне, вы напрямую участвуете. В том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров. Вы готовите военных на своей территории, на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран", - сказал российский министр в четверг в ходе брифинга, отвечая на западные обвинения России.
https://ria.ru/20221201/lavrov-1835531968.html
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60
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Лавров об участии США и НАТО в военном конфликте на Украине
Лавров об участии США и НАТО в военном конфликте на Украине
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в мире, сша, украина, нато
В мире, США, Украина, НАТО
12:44 01.12.2022 (обновлено: 13:55 01.12.2022)
 
США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Поэтому не надо говорить, что США и НАТО не участвуют в этой войне, вы напрямую участвуете. В том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров. Вы готовите военных на своей территории, на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран", - сказал российский министр в четверг в ходе брифинга, отвечая на западные обвинения России.
Лавров о жертвах военного конфликта - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
12:56
Лавров призвал рассматривать происходящее на Украине без двойных стандартов
 
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