https://ria.ru/20221201/ssha-1835527372.html

США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, заявил Лавров

США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022

США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, заявил Лавров

США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:44

2022-12-01T12:44

2022-12-01T13:55

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Поэтому не надо говорить, что США и НАТО не участвуют в этой войне, вы напрямую участвуете. В том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров. Вы готовите военных на своей территории, на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран", - сказал российский министр в четверг в ходе брифинга, отвечая на западные обвинения России.

https://ria.ru/20221201/lavrov-1835531968.html

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Лавров об участии США и НАТО в военном конфликте на Украине Лавров об участии США и НАТО в военном конфликте на Украине 2022-12-01T12:44 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, нато