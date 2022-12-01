https://ria.ru/20221201/ssha-1835527372.html
США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, заявил Лавров
США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, заявил Лавров
США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:44
2022-12-01T12:44
2022-12-01T13:55
в мире
сша
украина
нато
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Поэтому не надо говорить, что США и НАТО не участвуют в этой войне, вы напрямую участвуете. В том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров. Вы готовите военных на своей территории, на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран", - сказал российский министр в четверг в ходе брифинга, отвечая на западные обвинения России.
https://ria.ru/20221201/lavrov-1835531968.html
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Лавров об участии США и НАТО в военном конфликте на Украине
Лавров об участии США и НАТО в военном конфликте на Украине
2022-12-01T12:44
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, нато
В мире, США, Украина, НАТО
12:44 01.12.2022 (обновлено: 13:55 01.12.2022)
США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине