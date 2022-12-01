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Американского телеведущего возмутило решение Байдена по Украине - РИА Новости, 01.12.2022
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Американского телеведущего возмутило решение Байдена по Украине
Американского телеведущего возмутило решение Байдена по Украине - РИА Новости, 01.12.2022
Американского телеведущего возмутило решение Байдена по Украине
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал планы Вашингтона оказать помощь энергосектору Украины в условиях, когда в самих США имеются проблемы с... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T07:31
2022-12-01T07:31
в мире
такер карлсон
энтони блинкен
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал планы Вашингтона оказать помощь энергосектору Украины в условиях, когда в самих США имеются проблемы с доступностью энергоресурсов.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом обратился к конгрессу с запросом предоставить 1,1 миллиарда долларов на поддержку энергетического сектора Украины и Молдавии."Мы &lt;…&gt; решили оплачивать счета Украины за энергию, как-то странно, что мы делаем это в то время, когда у нас настоящий энергетический кризис впервые с середины 1970-х годов", - указал Карлсон.По его словам, из-за энергетического кризиса американцы "мерзнут" в своих домах, так как им становится не по карману топливо."Значит, самое время отправлять (деньги на. – прим. ред.) энергетику нашим друзьям на Украине и во всем (европейском. – прим. ред.) регионе", - сыронизировал телеведущий.Ранее Белый дом сообщал о выделении 53 миллионов долларов на поставку оборудования для поддержки системы энергоснабжения Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе.
https://ria.ru/20221130/dengi-1835166130.html
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в мире, такер карлсон, энтони блинкен, владимир зеленский, украина, сша
В мире, Такер Карлсон, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, Украина, США
07:31 01.12.2022
 
Американского телеведущего возмутило решение Байдена по Украине

Ведущий Fox Карлсон раскритиковал планы США выделить поддержку энергосектору Украины

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал планы Вашингтона оказать помощь энергосектору Украины в условиях, когда в самих США имеются проблемы с доступностью энергоресурсов.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом обратился к конгрессу с запросом предоставить 1,1 миллиарда долларов на поддержку энергетического сектора Украины и Молдавии.
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"Мы <…> решили оплачивать счета Украины за энергию, как-то странно, что мы делаем это в то время, когда у нас настоящий энергетический кризис впервые с середины 1970-х годов", - указал Карлсон.
По его словам, из-за энергетического кризиса американцы "мерзнут" в своих домах, так как им становится не по карману топливо.
"Значит, самое время отправлять (деньги на. – прим. ред.) энергетику нашим друзьям на Украине и во всем (европейском. – прим. ред.) регионе", - сыронизировал телеведущий.
Ранее Белый дом сообщал о выделении 53 миллионов долларов на поставку оборудования для поддержки системы энергоснабжения Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе.
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