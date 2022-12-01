https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835724870.html

Спецоперация, 1 декабря: обмен пленными с Украиной

Спецоперация, 1 декабря: обмен пленными с Украиной - РИА Новости, 01.12.2022

Спецоперация, 1 декабря: обмен пленными с Украиной

Министерство обороны России в четверг сообщило, что из украинского плена в результате переговоров были возвращены 50 российских военных, а также об установлении РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T21:01

2022-12-01T21:01

2022-12-01T21:13

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

эммануэль макрон

владимир путин

украина

россия

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Министерство обороны России в четверг сообщило, что из украинского плена в результате переговоров были возвращены 50 российских военных, а также об установлении контроля над рядом населенных пунктов.Ведомство отметило, что самолеты военно-транспортной авиации доставят освобожденных военнослужащих в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.Ход операцииМинобороны РФ также сообщило об установлении контроля над селом Андреевка в Донецкой Народной Республике, в ходе действий было уничтожено более 40 военных Украины, два танка и пять бронированных машин. Также, отметило ведомство, ВС РФ освободили от вооруженных сил Украины населенный пункт Курдюмовка в ДНР.Также министерство проинформировало, что ВС РФ нанесли удары по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в районе Славянска в ДНР, а также 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 162 районах.Кроме того, российские военные отразили украинские контратаки на южно-донецком направлении в районе Новомихайловки и Владимировки в ДНР, украинские силы потеряли 30 военных, семь единиц техники.В Луганской Народной Республике было сорвано несколько украинских атак, а украинские силы потеряли около 80 человек.Источник сообщил РИА Новости, что сотрудники органов безопасности ЛНР задержали ряд лиц, причастных к сотрудничеству со службой безопасности Украины. Среди задержанных - наводчики, передававшие данные для нанесения украинскими военными артиллерийских ударов.Переговорный вопросГлава МИД РФ Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности, в ходе которой заявил, что Москва не просила о переговорах с Украиной, но готова выслушать другую сторону, если кто-то имеет интерес к переговорному решению конфликта.Министр также отметил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, подчеркнув, что обсуждение стратегической стабильности с США без учета ситуации на Украине невозможно, так как Киев нацелен на поражение России. Он объяснил удары по украинских объектам энергетики тем, что Россия бьет по инфраструктуре, которая помогает "убивать русских". При этом Лавров добавил, что сокрушается и переживает по поводу любой человеческой жизни, потерянной в результате боевых действий, но эти вопросы нужно рассматривать без двойных стандартов.Относительно урегулирования высказался и президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с визитом в Вашингтоне и проводящий встречу с президентом США Джо Байденом. По словам Макрона, для достижения устойчивого урегулирования на Украине необходимо "решение двух сторон" и гарантии от мирового сообщества, а возможность проведения переговоров по Украине еще сохраняется.Он также сообщил, что намерен поговорить с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что у Путина в рабочих планах пока нет телефонного разговора с французским коллегой.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры освобожденных из плена российских военных Минобороны РФ показало кадры возвращения освобожденных российских военных 2022-12-01T21:01 true PT1M19S

Минобороны об уничтожении пунктов дислокации иностранных наемников ВС РФ нанесли удары по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в районе Славянска в ДНР, а также 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 162 районах, сообщили в четверг в Минобороны России. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение трем пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе населенного пункта Славянск Донецкой народной республики, а также 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 162 районах", - заявили в Минобороны. 2022-12-01T21:01 true PT3M22S

Лавров об участии США и НАТО в военном конфликте на Украине Лавров об участии США и НАТО в военном конфликте на Украине 2022-12-01T21:01 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сергей лавров, эммануэль макрон, владимир путин, украина, россия