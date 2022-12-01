https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835574043.html

Лавров рассказал о российской спецоперации

Лавров рассказал о российской спецоперации - РИА Новости, 01.12.2022

Лавров рассказал о российской спецоперации

Специальная военная операция России на Украине с самого начала реализовывалась в режиме минимизации любых негативных последствий для гражданского населения и... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:38

2022-12-01T14:38

2022-12-01T14:38

специальная военная операция на украине

сергей лавров

владимир путин

сталинград

украина

россия

нато

безопасность

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине с самого начала реализовывалась в режиме минимизации любых негативных последствий для гражданского населения и для гражданской инфраструктуры, это отмечалось в том числе и экспертами из стран НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В ходе пресс-конференции в четверг министру западным журналистом был задан вопрос о том, как соотносятся слова о защите русскоязычного населения на Украине с ударами по инфраструктуре, в том числе в тех регионах, которые, согласно российскому законодательству, являются часть РФ.Отвечая на него, глава МИД РФ указал, что "у нас и город Сталинград был нашей территорией, и мы там немцев били - и так били, что они оттуда убежали"."Вы знаете, наше министерство обороны и военные эксперты - причем не только российские, но и американские и эксперты военные других НАТОвских стран - они обращают внимание на то, что наша военная операция с самого начала реализовывалась в режиме минимизации любых негативных последствий для гражданского населения и для гражданской инфраструктуры", - добавил он.РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент РФ и главы этих регионов подписали соглашения о принятии новых территорий в состав России.

https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835523949.html

https://ria.ru/20221130/zachistka-1835412058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, владимир путин, сталинград, украина, россия, нато, безопасность