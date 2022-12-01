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Лавров рассказал о российской спецоперации - РИА Новости, 01.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835574043.html
Лавров рассказал о российской спецоперации
Лавров рассказал о российской спецоперации - РИА Новости, 01.12.2022
Лавров рассказал о российской спецоперации
Специальная военная операция России на Украине с самого начала реализовывалась в режиме минимизации любых негативных последствий для гражданского населения и... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:38
2022-12-01T14:38
специальная военная операция на украине
сергей лавров
владимир путин
сталинград
украина
россия
нато
безопасность
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине с самого начала реализовывалась в режиме минимизации любых негативных последствий для гражданского населения и для гражданской инфраструктуры, это отмечалось в том числе и экспертами из стран НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В ходе пресс-конференции в четверг министру западным журналистом был задан вопрос о том, как соотносятся слова о защите русскоязычного населения на Украине с ударами по инфраструктуре, в том числе в тех регионах, которые, согласно российскому законодательству, являются часть РФ.Отвечая на него, глава МИД РФ указал, что "у нас и город Сталинград был нашей территорией, и мы там немцев били - и так били, что они оттуда убежали"."Вы знаете, наше министерство обороны и военные эксперты - причем не только российские, но и американские и эксперты военные других НАТОвских стран - они обращают внимание на то, что наша военная операция с самого начала реализовывалась в режиме минимизации любых негативных последствий для гражданского населения и для гражданской инфраструктуры", - добавил он.РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент РФ и главы этих регионов подписали соглашения о принятии новых территорий в состав России.
https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835523949.html
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сергей лавров, владимир путин, сталинград, украина, россия, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Владимир Путин, Сталинград, Украина, Россия, НАТО, Безопасность
14:38 01.12.2022
 
Лавров рассказал о российской спецоперации

Глава МИД Лавров: Россия минимизирует последствия СВО для украинского населения

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине с самого начала реализовывалась в режиме минимизации любых негативных последствий для гражданского населения и для гражданской инфраструктуры, это отмечалось в том числе и экспертами из стран НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В ходе пресс-конференции в четверг министру западным журналистом был задан вопрос о том, как соотносятся слова о защите русскоязычного населения на Украине с ударами по инфраструктуре, в том числе в тех регионах, которые, согласно российскому законодательству, являются часть РФ.
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Отвечая на него, глава МИД РФ указал, что "у нас и город Сталинград был нашей территорией, и мы там немцев били - и так били, что они оттуда убежали".
"Вы знаете, наше министерство обороны и военные эксперты - причем не только российские, но и американские и эксперты военные других НАТОвских стран - они обращают внимание на то, что наша военная операция с самого начала реализовывалась в режиме минимизации любых негативных последствий для гражданского населения и для гражданской инфраструктуры", - добавил он.
"Инфраструктура, которая сейчас подвергается атакам - о ней рассказывают, здесь никаких секретов нет - это инфраструктура, которая обеспечивает боевой потенциал вооруженных сил Украины, националистических батальонов. Удары наносятся высокоточным оружием, выводятся из строя и энергетические объекты..." - пояснил Лавров.
РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент РФ и главы этих регионов подписали соглашения о принятии новых территорий в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровВладимир ПутинСталинградУкраинаРоссияНАТОБезопасность
 
 
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