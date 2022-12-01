https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835558342.html

Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона

Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона - РИА Новости, 01.12.2022

Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:55

2022-12-01T13:55

2022-12-01T13:55

специальная военная операция на украине

россия

донецк

сватово

безопасность

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Житловка, Червонопоповка Луганской Народной Республики и города Донецк. Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Сватово Луганской Народной Республики, Новое Запорожской области, Зеленый Гай и Ждановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221201/andreevka-1835549500.html

россия

донецк

сватово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецк, сватово, безопасность