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Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона
Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона - РИА Новости, 01.12.2022
Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:55
2022-12-01T13:55
2022-12-01T13:55
специальная военная операция на украине
россия
донецк
сватово
безопасность
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Житловка, Червонопоповка Луганской Народной Республики и города Донецк. Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Сватово Луганской Народной Республики, Новое Запорожской области, Зеленый Гай и Ждановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецк, сватово, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецк, Сватово, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона и восемь снарядов РСЗО