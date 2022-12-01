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Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона - РИА Новости, 01.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835558342.html
Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона
Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона - РИА Новости, 01.12.2022
Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:55
2022-12-01T13:55
специальная военная операция на украине
россия
донецк
сватово
безопасность
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Житловка, Червонопоповка Луганской Народной Республики и города Донецк. Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Сватово Луганской Народной Республики, Новое Запорожской области, Зеленый Гай и Ждановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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донецк
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецк, Сватово, Безопасность
13:55 01.12.2022
 
Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона и восемь снарядов РСЗО

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗРПК "Панцирь-С1"
ЗРПК Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Житловка, Червонопоповка Луганской Народной Республики и города Донецк. Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Сватово Луганской Народной Республики, Новое Запорожской области, Зеленый Гай и Ждановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкСватовоБезопасность
 
 
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