https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835551371.html

ВС России поразили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска

ВС России поразили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска - РИА Новости, 01.12.2022

ВС России поразили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска

Российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в районе Славянска в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:40

2022-12-01T13:40

2022-12-01T14:41

специальная военная операция на украине

россия

славянск

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в районе Славянска в ДНР, сообщили в Минобороны.Кроме того, российским военным удалось нанести поражение 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 162 районах.Помимо этого, за прошедшие сутки системы ПВО сбили три беспилотника возле Чернопоповки и Житловки в ЛНР, а также вблизи Донецка. Также они смогли перехватить восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в Луганской и Донецкой Народных Республиках.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221201/andreevka-1835549500.html

россия

славянск

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, славянск, донецкая народная республика, безопасность