https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835551371.html
ВС России поразили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска
ВС России поразили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска - РИА Новости, 01.12.2022
ВС России поразили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска
Российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в районе Славянска в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:40
2022-12-01T13:40
2022-12-01T14:41
специальная военная операция на украине
россия
славянск
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в районе Славянска в ДНР, сообщили в Минобороны.Кроме того, российским военным удалось нанести поражение 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 162 районах.Помимо этого, за прошедшие сутки системы ПВО сбили три беспилотника возле Чернопоповки и Житловки в ЛНР, а также вблизи Донецка. Также они смогли перехватить восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в Луганской и Донецкой Народных Республиках.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221201/andreevka-1835549500.html
россия
славянск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, славянск, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Славянск, Донецкая Народная Республика, Безопасность
13:40 01.12.2022 (обновлено: 14:41 01.12.2022)
ВС России поразили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска
Минобороны: ВС России поразили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска