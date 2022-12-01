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ВС России поразили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска - РИА Новости, 01.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835551371.html
ВС России поразили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска
ВС России поразили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска - РИА Новости, 01.12.2022
ВС России поразили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска
Российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в районе Славянска в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:40
2022-12-01T14:41
специальная военная операция на украине
россия
славянск
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в районе Славянска в ДНР, сообщили в Минобороны.Кроме того, российским военным удалось нанести поражение 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 162 районах.Помимо этого, за прошедшие сутки системы ПВО сбили три беспилотника возле Чернопоповки и Житловки в ЛНР, а также вблизи Донецка. Также они смогли перехватить восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в Луганской и Донецкой Народных Республиках.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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россия
славянск
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россия, славянск, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Славянск, Донецкая Народная Республика, Безопасность
13:40 01.12.2022 (обновлено: 14:41 01.12.2022)
 
ВС России поразили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска

Минобороны: ВС России поразили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоенная техника
Военная техника - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в районе Славянска в ДНР, сообщили в Минобороны.
Кроме того, российским военным удалось нанести поражение 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 162 районах.
Помимо этого, за прошедшие сутки системы ПВО сбили три беспилотника возле Чернопоповки и Житловки в ЛНР, а также вблизи Донецка. Также они смогли перехватить восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в Луганской и Донецкой Народных Республиках.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСлавянскДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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