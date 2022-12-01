https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835523949.html

Лавров назвал слова папы Франциска об операции на Украине нехристианскими

Лавров назвал слова папы Франциска об операции на Украине нехристианскими - РИА Новости, 01.12.2022

Лавров назвал слова папы Франциска об операции на Украине нехристианскими

Заявление папы Римского Франциска о жестокости бурятов и чеченцев было нехристианским, оно не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:39

2022-12-01T12:39

2022-12-01T14:32

специальная военная операция на украине

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

украина

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заявление папы Римского Франциска о жестокости бурятов и чеченцев было нехристианским, оно не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Ранее понтифик в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев."Папа Франциск и к переговорам призывает, но и делал недавно непонятное заявление, совсем не христианское, выделив две народности РФ в какую-то категорию, от которой можно ожидать зверств во время военных действий", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.Он подчеркнул, что Россия, а также отдельно и Бурятия, и Чечня, реагировали на данное высказывание и выразили надежду на то, что такое больше не повторится. "Конечно, это делу (урегулированию - ред.) не помогает, и авторитету Святого престола тоже не помогает", - отметил Лавров.Глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер ранее заявил, что святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В конце октября информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине. Он указал, что "если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров".

https://ria.ru/20221130/kadyrov-1835154859.html

https://ria.ru/20221129/papa-1834967276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франциск (хорхе марио бергольо), украина, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр, ватикан