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Лавров назвал слова папы Франциска об операции на Украине нехристианскими - РИА Новости, 01.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835523949.html
Лавров назвал слова папы Франциска об операции на Украине нехристианскими
Лавров назвал слова папы Франциска об операции на Украине нехристианскими - РИА Новости, 01.12.2022
Лавров назвал слова папы Франциска об операции на Украине нехристианскими
Заявление папы Римского Франциска о жестокости бурятов и чеченцев было нехристианским, оно не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:39
2022-12-01T14:32
специальная военная операция на украине
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
украина
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заявление папы Римского Франциска о жестокости бурятов и чеченцев было нехристианским, оно не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Ранее понтифик в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев."Папа Франциск и к переговорам призывает, но и делал недавно непонятное заявление, совсем не христианское, выделив две народности РФ в какую-то категорию, от которой можно ожидать зверств во время военных действий", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.Он подчеркнул, что Россия, а также отдельно и Бурятия, и Чечня, реагировали на данное высказывание и выразили надежду на то, что такое больше не повторится. "Конечно, это делу (урегулированию - ред.) не помогает, и авторитету Святого престола тоже не помогает", - отметил Лавров.Глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер ранее заявил, что святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В конце октября информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине. Он указал, что "если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров".
https://ria.ru/20221130/kadyrov-1835154859.html
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Лавров о заявлении папы Римского Франциска
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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), украина, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр, ватикан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украина, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР, Ватикан
12:39 01.12.2022 (обновлено: 14:32 01.12.2022)
 
Лавров назвал слова папы Франциска об операции на Украине нехристианскими

Лавров заявил, что слова папы Франциска о спецоперации не помогают урегулированию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заявление папы Римского Франциска о жестокости бурятов и чеченцев было нехристианским, оно не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее понтифик в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев.
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"Папа Франциск и к переговорам призывает, но и делал недавно непонятное заявление, совсем не христианское, выделив две народности РФ в какую-то категорию, от которой можно ожидать зверств во время военных действий", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.
Он подчеркнул, что Россия, а также отдельно и Бурятия, и Чечня, реагировали на данное высказывание и выразили надежду на то, что такое больше не повторится. "Конечно, это делу (урегулированию - ред.) не помогает, и авторитету Святого престола тоже не помогает", - отметил Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер ранее заявил, что святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В конце октября информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине. Он указал, что "если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранциск (Хорхе Марио Бергольо)УкраинаРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНРВатикан
 
 
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