https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835474164.html

ВСУ потеряли за сутки в ЛНР до 95 человек и три БТР

ВСУ потеряли за сутки в ЛНР до 95 человек и три БТР - РИА Новости, 01.12.2022

ВСУ потеряли за сутки в ЛНР до 95 человек и три БТР

Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 95 человек личного состава, три танка, пять... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:40

2022-12-01T10:40

2022-12-01T10:46

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 1 дек – РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 95 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, одну артиллерийскую установку и 15 единиц специальной автомобильной техники."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 95 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, одна артиллерийская установка, пятнадцать единиц специальной автомобильной техники", - говорится в Telegram-канале ведомства.В среду Народная милиция сообщала, что украинские войска потеряли за сутки до 50 человек личного состава, три бронетранспортера, два беспилотника и 13 единиц автомобильной техники.

https://ria.ru/20221130/dnr-1835202799.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика