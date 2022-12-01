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ВСУ потеряли за сутки в ЛНР до 95 человек и три БТР - РИА Новости, 01.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВСУ потеряли за сутки в ЛНР до 95 человек и три БТР
ВСУ потеряли за сутки в ЛНР до 95 человек и три БТР - РИА Новости, 01.12.2022
ВСУ потеряли за сутки в ЛНР до 95 человек и три БТР
Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 95 человек личного состава, три танка, пять... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:40
2022-12-01T10:46
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 1 дек – РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 95 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, одну артиллерийскую установку и 15 единиц специальной автомобильной техники."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 95 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, одна артиллерийская установка, пятнадцать единиц специальной автомобильной техники", - говорится в Telegram-канале ведомства.В среду Народная милиция сообщала, что украинские войска потеряли за сутки до 50 человек личного состава, три бронетранспортера, два беспилотника и 13 единиц автомобильной техники.
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
10:40 01.12.2022 (обновлено: 10:46 01.12.2022)
 
ВСУ потеряли за сутки в ЛНР до 95 человек и три БТР

Народная милиция ЛНР: украинские войска потеряли за сутки до 95 человек и три танка

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 дек – РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 95 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, одну артиллерийскую установку и 15 единиц специальной автомобильной техники.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 95 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, одна артиллерийская установка, пятнадцать единиц специальной автомобильной техники", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В среду Народная милиция сообщала, что украинские войска потеряли за сутки до 50 человек личного состава, три бронетранспортера, два беспилотника и 13 единиц автомобильной техники.
Военнослужащий Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 10:49Специальная военная операция на Украине
В ДНР украинские войска за сутки потеряли более 50 человек
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная Республика
 
 
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