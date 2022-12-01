https://ria.ru/20221201/soyuz-1835435603.html

ВКС России запустили ракету-носитель "Союз-2.1б"

ВКС России запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" - РИА Новости, 01.12.2022

ВКС России запустили ракету-носитель "Союз-2.1б"

Воздушно-космические силы России осуществили пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T00:46

2022-12-01T00:46

2022-12-01T10:01

россия

архангельская область

плесецк (космодром)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Воздушно-космические силы России осуществили пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Первого декабря 2022 года с космодрома "Плесецк" (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении ведомства.Это третий за месяц пуск ракеты в интересах российского военного ведомства.

https://ria.ru/20221026/soyuz-21a-1826797888.html

россия

архангельская область

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россия, архангельская область, плесецк (космодром)