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ВКС России запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" - РИА Новости, 01.12.2022
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ВКС России запустили ракету-носитель "Союз-2.1б"
ВКС России запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" - РИА Новости, 01.12.2022
ВКС России запустили ракету-носитель "Союз-2.1б"
Воздушно-космические силы России осуществили пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T00:46
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россия
архангельская область
плесецк (космодром)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Воздушно-космические силы России осуществили пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Первого декабря 2022 года с космодрома "Плесецк" (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении ведомства.Это третий за месяц пуск ракеты в интересах российского военного ведомства.
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россия, архангельская область, плесецк (космодром)
Россия, Архангельская область, Плесецк (космодром)
00:46 01.12.2022 (обновлено: 10:01 01.12.2022)
 
ВКС России запустили ракету-носитель "Союз-2.1б"

ВКС России осуществили запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк

© Минобороны РФПуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Кадр видео
Пуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космодрома Плесецк. Кадр видео
© Минобороны РФ
Пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Воздушно-космические силы России осуществили пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Первого декабря 2022 года с космодрома "Плесецк" (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении ведомства.
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-21 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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С Байконура стартовала ракета "Союз-2.1А" с грузовиком "Прогресс МС-21"
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РоссияАрхангельская областьПлесецк (космодром)
 
 
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