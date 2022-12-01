https://ria.ru/20221201/sotrudnichestvo-1835675775.html

Слуцкий выразил желание способствовать развитию сотрудничества с Молдавией

Слуцкий выразил желание способствовать развитию сотрудничества с Молдавией - РИА Новости, 01.12.2022

Слуцкий выразил желание способствовать развитию сотрудничества с Молдавией

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что намерен способствовать решению вопросов экономического... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T17:54

2022-12-01T17:54

2022-12-01T18:05

молдавия

кишинев

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что намерен способствовать решению вопросов экономического сотрудничества с Молдавией, поскольку это может стать фундаментом "здравого развития межгосударственных отношений".Ранее в четверг Слуцкий сообщил РИА Новости, что по итогам встречи с представителями партии "Шор" обратится в Россельхознадзор с предложением снять все ограничения на поставки плодоовощной продукции из Молдавии."Вопросы о плодоовощной продукции - не последние, которые мы планируем решать. Между нашими странами должно быть нормальные экономическое взаимодействие, являющееся фундаментом для здравого развития межгосударственных отношений", - сказал он.Слуцкий отметил, что намерен держать вопросы запретов поставок плодоовощной продукции из Молдовы на контроле. "Надеемся, что людей оголтело-антироссийских в Молдове крайне мало. Они все сидят во власти, в Кишиневе. Политики, общественные деятели, десятки людей, с кем мы общаемся, и обычные люди настроены на конструктивное взаимодействие, на здравый смысл", - заявил глава комитета.

https://ria.ru/20221201/moldaviya-1835597416.html

молдавия

кишинев

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молдавия, кишинев