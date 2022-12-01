https://ria.ru/20221201/sotrudnichestvo-1835675775.html
Слуцкий выразил желание способствовать развитию сотрудничества с Молдавией
Слуцкий выразил желание способствовать развитию сотрудничества с Молдавией - РИА Новости, 01.12.2022
Слуцкий выразил желание способствовать развитию сотрудничества с Молдавией
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что намерен способствовать решению вопросов экономического... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:54
2022-12-01T17:54
2022-12-01T18:05
молдавия
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790186350_0:60:1593:956_1920x0_80_0_0_50d1cff62eba931c4cbe4f6131c5163e.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что намерен способствовать решению вопросов экономического сотрудничества с Молдавией, поскольку это может стать фундаментом "здравого развития межгосударственных отношений".Ранее в четверг Слуцкий сообщил РИА Новости, что по итогам встречи с представителями партии "Шор" обратится в Россельхознадзор с предложением снять все ограничения на поставки плодоовощной продукции из Молдавии."Вопросы о плодоовощной продукции - не последние, которые мы планируем решать. Между нашими странами должно быть нормальные экономическое взаимодействие, являющееся фундаментом для здравого развития межгосударственных отношений", - сказал он.Слуцкий отметил, что намерен держать вопросы запретов поставок плодоовощной продукции из Молдовы на контроле. "Надеемся, что людей оголтело-антироссийских в Молдове крайне мало. Они все сидят во власти, в Кишиневе. Политики, общественные деятели, десятки людей, с кем мы общаемся, и обычные люди настроены на конструктивное взаимодействие, на здравый смысл", - заявил глава комитета.
https://ria.ru/20221201/moldaviya-1835597416.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790186350_163:0:1579:1062_1920x0_80_0_0_b7377fa09918b9586f9bdf789e222d54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, кишинев
17:54 01.12.2022 (обновлено: 18:05 01.12.2022)
Слуцкий выразил желание способствовать развитию сотрудничества с Молдавией
Слуцкий выразил желание способствовать развитию экономического сотрудничества с Молдавией
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что намерен способствовать решению вопросов экономического сотрудничества с Молдавией, поскольку это может стать фундаментом "здравого развития межгосударственных отношений".
Ранее в четверг Слуцкий сообщил РИА Новости, что по итогам встречи с представителями партии "Шор" обратится в Россельхознадзор с предложением снять все ограничения на поставки плодоовощной продукции из Молдавии.
"Вопросы о плодоовощной продукции - не последние, которые мы планируем решать. Между нашими странами должно быть нормальные экономическое взаимодействие, являющееся фундаментом для здравого развития межгосударственных отношений", - сказал он.
Слуцкий отметил, что намерен держать вопросы запретов поставок плодоовощной продукции из Молдовы на контроле. "Надеемся, что людей оголтело-антироссийских в Молдове крайне мало. Они все сидят во власти, в Кишиневе
. Политики, общественные деятели, десятки людей, с кем мы общаемся, и обычные люди настроены на конструктивное взаимодействие, на здравый смысл", - заявил глава комитета.