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Москвичей предупредили о "нордическом" декабре - РИА Новости, 01.12.2022
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Москвичей предупредили о "нордическом" декабре
Москвичей предупредили о "нордическом" декабре - РИА Новости, 01.12.2022
Москвичей предупредили о "нордическом" декабре
Декабрь в Москве будет "нордическим", примерно на 3-3,5 градуса холоднее нормы, высока вероятность 20-градусных морозов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T09:38
2022-12-01T09:50
москва
общество
погода
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Декабрь в Москве будет "нордическим", примерно на 3-3,5 градуса холоднее нормы, высока вероятность 20-градусных морозов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."С наступлением календарной зимы в Россию пришли и настоящие русские морозы. Такой мощный старт нового климатического сезона предопределит нордический характер всего декабря – месяц окажется примерно на 3-3,5 градуса холоднее нормы, в Москве высока вероятность 20-ти градусных морозов", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что недобор снега может составит 20-30%, причем дефицит осадков придется в основном только на первую декаду, с окончанием которой пойдут снегопады. Тишковец добавил, что по многолетним данным средняя ночная температура для Москвы в декабре составляет минус 8,6 градусов, днем минус 3,5 градусов, количество осадков – 56 миллиметров.Также Тишковец добавил, что высота снежного покрова будет отставать от климатического графика, и вместо положенных к концу месяца 15-20 сантиметров, сугробы в столице подрастут до 10-15 сантиметров."Первый месяц зимы будет относительно холодным и малоснежным с большим, чем положено, количеством солнечных дней", - сказал Тишковец.
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москва, общество, погода
Москва, Общество, Погода
09:38 01.12.2022 (обновлено: 09:50 01.12.2022)
 
Москвичей предупредили о "нордическом" декабре

Синоптик: декабрь в Москве будет примерно на три градуса холоднее нормы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЛюди идут по Красной площади во время ледяного дождя в Москве
Люди идут по Красной площади во время ледяного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Люди идут по Красной площади во время ледяного дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Декабрь в Москве будет "нордическим", примерно на 3-3,5 градуса холоднее нормы, высока вероятность 20-градусных морозов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"С наступлением календарной зимы в Россию пришли и настоящие русские морозы. Такой мощный старт нового климатического сезона предопределит нордический характер всего декабря – месяц окажется примерно на 3-3,5 градуса холоднее нормы, в Москве высока вероятность 20-ти градусных морозов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что недобор снега может составит 20-30%, причем дефицит осадков придется в основном только на первую декаду, с окончанием которой пойдут снегопады. Тишковец добавил, что по многолетним данным средняя ночная температура для Москвы в декабре составляет минус 8,6 градусов, днем минус 3,5 градусов, количество осадков – 56 миллиметров.
Также Тишковец добавил, что высота снежного покрова будет отставать от климатического графика, и вместо положенных к концу месяца 15-20 сантиметров, сугробы в столице подрастут до 10-15 сантиметров.
"Первый месяц зимы будет относительно холодным и малоснежным с большим, чем положено, количеством солнечных дней", - сказал Тишковец.
Морозы в Центральной России - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 11:58Сказано в эфире
"Будто погружаемся в шахту". Тишковец о погоде в Центральной России
 
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