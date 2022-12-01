https://ria.ru/20221201/sneg-1835461954.html

Москвичей предупредили о "нордическом" декабре

Москвичей предупредили о "нордическом" декабре - РИА Новости, 01.12.2022

Москвичей предупредили о "нордическом" декабре

Декабрь в Москве будет "нордическим", примерно на 3-3,5 градуса холоднее нормы, высока вероятность 20-градусных морозов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T09:38

2022-12-01T09:38

2022-12-01T09:50

москва

общество

погода

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Декабрь в Москве будет "нордическим", примерно на 3-3,5 градуса холоднее нормы, высока вероятность 20-градусных морозов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."С наступлением календарной зимы в Россию пришли и настоящие русские морозы. Такой мощный старт нового климатического сезона предопределит нордический характер всего декабря – месяц окажется примерно на 3-3,5 градуса холоднее нормы, в Москве высока вероятность 20-ти градусных морозов", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что недобор снега может составит 20-30%, причем дефицит осадков придется в основном только на первую декаду, с окончанием которой пойдут снегопады. Тишковец добавил, что по многолетним данным средняя ночная температура для Москвы в декабре составляет минус 8,6 градусов, днем минус 3,5 градусов, количество осадков – 56 миллиметров.Также Тишковец добавил, что высота снежного покрова будет отставать от климатического графика, и вместо положенных к концу месяца 15-20 сантиметров, сугробы в столице подрастут до 10-15 сантиметров."Первый месяц зимы будет относительно холодным и малоснежным с большим, чем положено, количеством солнечных дней", - сказал Тишковец.

https://radiosputnik.ria.ru/20221129/pogoda-1834965517.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, общество, погода