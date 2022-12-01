https://ria.ru/20221201/skidka-1835530516.html

Пакистан не смог договориться с Россией о скидке на нефть, сообщили СМИ

Пакистан не смог договориться с Россией о скидке на нефть, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.12.2022

Пакистан не смог договориться с Россией о скидке на нефть, сообщили СМИ

Переговоры Пакистана с Россией о закупках нефти пока закончились безрезультатно: Исламабад просил скидку в 30-40%, но российская сторона не смогла ее... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:51

2022-12-01T12:51

2022-12-01T12:51

экономика

пакистан

россия

исламабад

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 дек – РИА Новости. Переговоры Пакистана с Россией о закупках нефти пока закончились безрезультатно: Исламабад просил скидку в 30-40%, но российская сторона не смогла ее предложить, пообещав однако рассмотреть запрос Пакистана позже, пишет в четверг крупное пакистанское издание The News со ссылкой на источники.В начале недели представитель министерства энергетики Пакистана сообщил, что официальная делегация страны начала трехдневный визит в Москву для переговоров с российскими властями о возможности импорта сырой нефти по сниженной цене, способах оплаты, стоимости доставки и других вопросах."Переговоры закончились безрезультатно, но российская сторона пообещала рассмотреть запрос Пакистана и высказать свое мнение позже по дипломатическим каналам. Однако источники сообщили, что Россия может предложить нефть по ценам, которые она предоставляет своим крупным странам-клиентам, которые являются надежными и устойчивыми экономиками, в подходящее время. По их словам, сейчас все объемы переданы крупным покупателям", - сообщает издание.Как сообщил собеседник The News, в ходе переговоров в Москве делегация Пакистана запросила скидку в 30-40% на российскую сырую нефть.Ранее министр финансов Пакистана Исхак Дар заявил, что Исламабад попытается закупить нефть у России на условиях, аналогичных тем, которые были согласованы Индией.Введенное Евросоюзом и США эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен, что позволило РФ перенаправить крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Индию и Китай, и даже повысить доходы, хотя и продавая со скидкой меньшие объемы нефти.

https://ria.ru/20221019/pakistan-1825040715.html

https://ria.ru/20221111/pakistan-1830667252.html

пакистан

россия

исламабад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, пакистан, россия, исламабад, цены на нефть