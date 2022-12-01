https://ria.ru/20221201/siriya-1835605840.html
США попросили Турцию "переоценить планы" наземной операции на севере Сирии
США попросили Турцию "переоценить планы" наземной операции на севере Сирии - РИА Новости, 01.12.2022
США попросили Турцию "переоценить планы" наземной операции на севере Сирии
США попросили Турцию "переоценить планы" по проведению наземной операции на севере Сирии, сообщил в четверг турецкий министр обороны Хулуси Акар. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:06
2022-12-01T16:06
2022-12-01T16:06
война в сирии
в мире
турция
сша
сирия
хулуси акар
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. США попросили Турцию "переоценить планы" по проведению наземной операции на севере Сирии, сообщил в четверг турецкий министр обороны Хулуси Акар.Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная."Они (США) попросили нас провести переоценку. Мы объяснили свою обеспокоенность и попросили сдержать данные нам обещания", - приводятся слова Акара в Twitter-аккаунте агентства Анадолу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сша, сирия, хулуси акар
Война в Сирии, В мире, Турция, США, Сирия, Хулуси Акар
США попросили Турцию "переоценить планы" наземной операции на севере Сирии
Глава Минобороны Турции Акар: США попросили "переоценить планы" наземной операции в Сирии