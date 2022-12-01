https://ria.ru/20221201/siriya-1835605840.html

США попросили Турцию "переоценить планы" наземной операции на севере Сирии

США попросили Турцию "переоценить планы" наземной операции на севере Сирии - РИА Новости, 01.12.2022

США попросили Турцию "переоценить планы" наземной операции на севере Сирии

США попросили Турцию "переоценить планы" по проведению наземной операции на севере Сирии, сообщил в четверг турецкий министр обороны Хулуси Акар. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:06

2022-12-01T16:06

2022-12-01T16:06

война в сирии

в мире

турция

сша

сирия

хулуси акар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155960/98/1559609879_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70598a797c5e090084c1494988db2a7b.jpg

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. США попросили Турцию "переоценить планы" по проведению наземной операции на севере Сирии, сообщил в четверг турецкий министр обороны Хулуси Акар.Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная."Они (США) попросили нас провести переоценку. Мы объяснили свою обеспокоенность и попросили сдержать данные нам обещания", - приводятся слова Акара в Twitter-аккаунте агентства Анадолу.

https://ria.ru/20221129/siriya-1835123205.html

турция

сша

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, турция, сша, сирия, хулуси акар