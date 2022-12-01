"Сирийская свободная армия" не подтвердила данные о ликвидации лидера ИГ*
"Сирийская свободная армия" не подтвердила данные о ликвидации лидера ИГ* аль-Кураши
© AP PhotoПовстанцы из FSA (Free Syrian Army)
© AP Photo
Повстанцы из FSA (Free Syrian Army). Архивное фото
АНТАКЬЯ (Турция), 1 дек - РИА Новости. Оппозиционная "Сирийская свободная армия" не подтверждает сообщения о ликвидации лидера группировки "Исламское государство"*, заявил представитель ССА РИА Новости.
В среду арабские СМИ со ссылкой на представителя запрещенной в России террористической группировки ИГ* сообщили о ликвидации главаря группировки Абу аль-Хасана аль-Кураши. По их информации, новым главарем ИГ* стал Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши.
Вчера, 18:55Арабские СМИ сообщили о смерти главаря ИГ*
В свою очередь Центральное командование вооруженных сил США заявило, что операция по ликвидации была проведена Сирийской свободной армией в середине октября в провинции Дераа на юге Сирии.
"У нас нет информации об убийстве лидера ИГ*. Мы видели эти сообщения только в американских СМИ", - заявил источник в ССА.
При этом стоит отметить, что "Свободная сирийская армия" действует преимущественно на севере Сирии, в ее состав входят многочисленные группировки сирийской оппозиции. В провинции Дераа же операции против боевиков ИГ* уже не первый месяц проводят вооруженные силы Сирии.
Абу аль-Хасан аль-Кураши возглавлял ИГ* после того, как в феврале 2022 года был ликвидирован его предшественник Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши.
* Террористическая организация, запрещенная в России