https://ria.ru/20221201/siriya-1835472122.html

"Сирийская свободная армия" не подтвердила данные о ликвидации лидера ИГ*

"Сирийская свободная армия" не подтвердила данные о ликвидации лидера ИГ* - РИА Новости, 01.12.2022

"Сирийская свободная армия" не подтвердила данные о ликвидации лидера ИГ*

Оппозиционная "Сирийская свободная армия" не подтверждает сообщения о ликвидации лидера группировки "Исламское государство"*, заявил представитель ССА РИА... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:32

2022-12-01T10:32

2022-12-01T10:32

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АНТАКЬЯ (Турция), 1 дек - РИА Новости. Оппозиционная "Сирийская свободная армия" не подтверждает сообщения о ликвидации лидера группировки "Исламское государство"*, заявил представитель ССА РИА Новости.В среду арабские СМИ со ссылкой на представителя запрещенной в России террористической группировки ИГ* сообщили о ликвидации главаря группировки Абу аль-Хасана аль-Кураши. По их информации, новым главарем ИГ* стал Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши.В свою очередь Центральное командование вооруженных сил США заявило, что операция по ликвидации была проведена Сирийской свободной армией в середине октября в провинции Дераа на юге Сирии.При этом стоит отметить, что "Свободная сирийская армия" действует преимущественно на севере Сирии, в ее состав входят многочисленные группировки сирийской оппозиции. В провинции Дераа же операции против боевиков ИГ* уже не первый месяц проводят вооруженные силы Сирии.Абу аль-Хасан аль-Кураши возглавлял ИГ* после того, как в феврале 2022 года был ликвидирован его предшественник Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20221130/glavar-1835389035.html

https://ria.ru/20221130/likvidatsiya-1835426566.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, россия, исламское государство, свободная сирийская армия, вооруженные силы сша