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"Сирийская свободная армия" не подтвердила данные о ликвидации лидера ИГ* - РИА Новости, 01.12.2022
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"Сирийская свободная армия" не подтвердила данные о ликвидации лидера ИГ*
"Сирийская свободная армия" не подтвердила данные о ликвидации лидера ИГ* - РИА Новости, 01.12.2022
"Сирийская свободная армия" не подтвердила данные о ликвидации лидера ИГ*
Оппозиционная "Сирийская свободная армия" не подтверждает сообщения о ликвидации лидера группировки "Исламское государство"*, заявил представитель ССА РИА... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:32
2022-12-01T10:32
в мире
сирия
россия
исламское государство
свободная сирийская армия
вооруженные силы сша
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АНТАКЬЯ (Турция), 1 дек - РИА Новости. Оппозиционная "Сирийская свободная армия" не подтверждает сообщения о ликвидации лидера группировки "Исламское государство"*, заявил представитель ССА РИА Новости.В среду арабские СМИ со ссылкой на представителя запрещенной в России террористической группировки ИГ* сообщили о ликвидации главаря группировки Абу аль-Хасана аль-Кураши. По их информации, новым главарем ИГ* стал Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши.В свою очередь Центральное командование вооруженных сил США заявило, что операция по ликвидации была проведена Сирийской свободной армией в середине октября в провинции Дераа на юге Сирии.При этом стоит отметить, что "Свободная сирийская армия" действует преимущественно на севере Сирии, в ее состав входят многочисленные группировки сирийской оппозиции. В провинции Дераа же операции против боевиков ИГ* уже не первый месяц проводят вооруженные силы Сирии.Абу аль-Хасан аль-Кураши возглавлял ИГ* после того, как в феврале 2022 года был ликвидирован его предшественник Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20221130/glavar-1835389035.html
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в мире, сирия, россия, исламское государство, свободная сирийская армия, вооруженные силы сша
В мире, Сирия, Россия, Исламское государство, Свободная сирийская армия, Вооруженные силы США
10:32 01.12.2022
 
"Сирийская свободная армия" не подтвердила данные о ликвидации лидера ИГ*

"Сирийская свободная армия" не подтвердила данные о ликвидации лидера ИГ* аль-Кураши

© AP PhotoПовстанцы из FSA (Free Syrian Army)
Повстанцы из FSA (Free Syrian Army) - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo
Повстанцы из FSA (Free Syrian Army). Архивное фото
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АНТАКЬЯ (Турция), 1 дек - РИА Новости. Оппозиционная "Сирийская свободная армия" не подтверждает сообщения о ликвидации лидера группировки "Исламское государство"*, заявил представитель ССА РИА Новости.
В среду арабские СМИ со ссылкой на представителя запрещенной в России террористической группировки ИГ* сообщили о ликвидации главаря группировки Абу аль-Хасана аль-Кураши. По их информации, новым главарем ИГ* стал Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши.
Бойцы Исламского государства* - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 18:55
Арабские СМИ сообщили о смерти главаря ИГ*
В свою очередь Центральное командование вооруженных сил США заявило, что операция по ликвидации была проведена Сирийской свободной армией в середине октября в провинции Дераа на юге Сирии.
"У нас нет информации об убийстве лидера ИГ*. Мы видели эти сообщения только в американских СМИ", - заявил источник в ССА.
При этом стоит отметить, что "Свободная сирийская армия" действует преимущественно на севере Сирии, в ее состав входят многочисленные группировки сирийской оппозиции. В провинции Дераа же операции против боевиков ИГ* уже не первый месяц проводят вооруженные силы Сирии.
Абу аль-Хасан аль-Кураши возглавлял ИГ* после того, как в феврале 2022 года был ликвидирован его предшественник Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Пентагон - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 22:52Война в Сирии
Пентагон подтвердил ликвидацию главаря ИГ* в Сирии
 
В миреСирияРоссияИсламское государствоСвободная сирийская армияВооруженные силы США
 
 
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