https://ria.ru/20221201/sirius-1835616008.html
Путин побывал в лаборатории научно-технологического университета "Сириус"
Путин побывал в лаборатории научно-технологического университета "Сириус" - РИА Новости, 01.12.2022
Путин побывал в лаборатории научно-технологического университета "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус", который позволяет решать задачи высокой сложности по... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:18
2022-12-01T16:18
2022-12-01T17:16
владимир путин
россия
образовательный центр "сириус"
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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус", который позволяет решать задачи высокой сложности по применению генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве.В сентябре 2022 года завершен первый этап создания комплекса, предназначенного для проведения исследований в области наук о жизни. Общая площадь первой очереди - 7500 квадратных метров. Основные направления деятельности: геномные исследования, биотехнологии, генная терапия, иммунология, нанобиомедицина, а также биология и биотехнология растений.В частности, ученые занимаются здесь поиском новых антибиотиков. В ходе осмотра комплекса один из представителей сообщил президенту, что в течение 20-30 лет ученые опасаются появления суперпатогенов, смертность от которых может быть выше, чем от рака. К таким выводам научные сотрудники пришли во время пандемии коронавируса. "Они уже появляются, они уже есть", - отметил Путин.В настоящее время ведется проектирование второй очереди комплекса. В его составе будет более 100 лабораторных помещений (в том числе помещения для работы с лабораторными животными) общей площадью около 7000 квадратных метров.
https://ria.ru/20221125/putin-1834383935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, образовательный центр "сириус"
Владимир Путин, Россия, Образовательный центр "Сириус"
16:18 01.12.2022 (обновлено: 17:16 01.12.2022)
Путин побывал в лаборатории научно-технологического университета "Сириус"
Путин посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус"
СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус", который позволяет решать задачи высокой сложности по применению генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве.
В сентябре 2022 года завершен первый этап создания комплекса, предназначенного для проведения исследований в области наук о жизни. Общая площадь первой очереди - 7500 квадратных метров. Основные направления деятельности: геномные исследования, биотехнологии, генная терапия, иммунология, нанобиомедицина, а также биология и биотехнология растений.
В частности, ученые занимаются здесь поиском новых антибиотиков. В ходе осмотра комплекса один из представителей сообщил президенту, что в течение 20-30 лет ученые опасаются появления суперпатогенов, смертность от которых может быть выше, чем от рака. К таким выводам научные сотрудники пришли во время пандемии коронавируса. "Они уже появляются, они уже есть", - отметил Путин.
В настоящее время ведется проектирование второй очереди комплекса. В его составе будет более 100 лабораторных помещений (в том числе помещения для работы с лабораторными животными) общей площадью около 7000 квадратных метров.