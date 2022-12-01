https://ria.ru/20221201/sirius-1835616008.html

Путин побывал в лаборатории научно-технологического университета "Сириус"

Путин побывал в лаборатории научно-технологического университета "Сириус" - РИА Новости, 01.12.2022

Путин побывал в лаборатории научно-технологического университета "Сириус"

Президент РФ Владимир Путин посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус", который позволяет решать задачи высокой сложности по... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:18

2022-12-01T16:18

2022-12-01T17:16

владимир путин

россия

образовательный центр "сириус"

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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус", который позволяет решать задачи высокой сложности по применению генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве.В сентябре 2022 года завершен первый этап создания комплекса, предназначенного для проведения исследований в области наук о жизни. Общая площадь первой очереди - 7500 квадратных метров. Основные направления деятельности: геномные исследования, биотехнологии, генная терапия, иммунология, нанобиомедицина, а также биология и биотехнология растений.В частности, ученые занимаются здесь поиском новых антибиотиков. В ходе осмотра комплекса один из представителей сообщил президенту, что в течение 20-30 лет ученые опасаются появления суперпатогенов, смертность от которых может быть выше, чем от рака. К таким выводам научные сотрудники пришли во время пандемии коронавируса. "Они уже появляются, они уже есть", - отметил Путин.В настоящее время ведется проектирование второй очереди комплекса. В его составе будет более 100 лабораторных помещений (в том числе помещения для работы с лабораторными животными) общей площадью около 7000 квадратных метров.

https://ria.ru/20221125/putin-1834383935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, образовательный центр "сириус"