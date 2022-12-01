https://ria.ru/20221201/shveytsariya-1835500759.html

В Минэкономики Швейцарии назвали объем замороженных российских активов

В Минэкономики Швейцарии назвали объем замороженных российских активов - РИА Новости, 01.12.2022

В Минэкономики Швейцарии назвали объем замороженных российских активов

С 28 февраля 2022 года в Швейцарии были заморожены российские активы на сумму 7,94 миллиарда долларов, не считая 15 объектов недвижимости, говорится в... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:50

2022-12-01T11:50

2022-12-01T12:18

экономика

швейцария

санкции в отношении россии

геннадий гатилов

россия

украина

нато

оон

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ЖЕНЕВА, 1 дек – РИА Новости. С 28 февраля 2022 года в Швейцарии были заморожены российские активы на сумму 7,94 миллиарда долларов, не считая 15 объектов недвижимости, говорится в опубликованном заявлении на сайте минэкономики Швейцарии."По состоянию на 25 ноября 2022 года активы, замороженные в Швейцарии, составляют 7,5 миллиарда франков (7,94 миллиарда долларов – ред.), к которым добавлено 15 объектов недвижимости физических или юридических лиц, на которые распространяются санкции", - сказано в документе.Министерство уточняет, что владельцы активов не могут распоряжаться ими."Объем замороженных активов не позволяет прямо судить об эффективности санкций. Более того, это всего лишь снимок, который может меняться как вверх, так и вниз. Замороженные суммы могут увеличиваться, например, в тех случаях, когда объектом санкций становятся новые лица или выявляются новые активы. И наоборот, бывает, что активы, замороженные в превентивных целях, должны быть освобождены после проведения необходимых проверок", - добавляется в заявлении.По данным минэкономики, после введения требования сообщать о существующих депозитах на сумму более 100 000 франков, 123 физических или юридических лица сообщили в общей сложности о 7548 коммерческих отношениях на общую сумму 46,1 миллиарда франков.Швейцария ранее приняла восьмой пакет санкций ЕС против России, в том числе введение ценового потолка на российскую нефтьРанее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Швейцария утратила нейтральный статус.Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Женевы. Дипломат отметил, что с начала спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. По словам Гатилова, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, отправившись недавно в Киев, продемонстрировал свою поддержку киевскому режиму. Постпред при этом выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.

https://ria.ru/20221118/aktivy-1832394873.html

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швейцария

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, швейцария, санкции в отношении россии, геннадий гатилов, россия, украина, нато, оон, евросоюз