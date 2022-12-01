https://ria.ru/20221201/shveytsariya-1835500759.html
В Минэкономики Швейцарии назвали объем замороженных российских активов
В Минэкономики Швейцарии назвали объем замороженных российских активов - РИА Новости, 01.12.2022
В Минэкономики Швейцарии назвали объем замороженных российских активов
С 28 февраля 2022 года в Швейцарии были заморожены российские активы на сумму 7,94 миллиарда долларов, не считая 15 объектов недвижимости, говорится в... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:50
2022-12-01T11:50
2022-12-01T12:18
экономика
швейцария
санкции в отношении россии
геннадий гатилов
россия
украина
нато
оон
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ЖЕНЕВА, 1 дек – РИА Новости. С 28 февраля 2022 года в Швейцарии были заморожены российские активы на сумму 7,94 миллиарда долларов, не считая 15 объектов недвижимости, говорится в опубликованном заявлении на сайте минэкономики Швейцарии."По состоянию на 25 ноября 2022 года активы, замороженные в Швейцарии, составляют 7,5 миллиарда франков (7,94 миллиарда долларов – ред.), к которым добавлено 15 объектов недвижимости физических или юридических лиц, на которые распространяются санкции", - сказано в документе.Министерство уточняет, что владельцы активов не могут распоряжаться ими."Объем замороженных активов не позволяет прямо судить об эффективности санкций. Более того, это всего лишь снимок, который может меняться как вверх, так и вниз. Замороженные суммы могут увеличиваться, например, в тех случаях, когда объектом санкций становятся новые лица или выявляются новые активы. И наоборот, бывает, что активы, замороженные в превентивных целях, должны быть освобождены после проведения необходимых проверок", - добавляется в заявлении.По данным минэкономики, после введения требования сообщать о существующих депозитах на сумму более 100 000 франков, 123 физических или юридических лица сообщили в общей сложности о 7548 коммерческих отношениях на общую сумму 46,1 миллиарда франков.Швейцария ранее приняла восьмой пакет санкций ЕС против России, в том числе введение ценового потолка на российскую нефтьРанее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Швейцария утратила нейтральный статус.Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Женевы. Дипломат отметил, что с начала спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. По словам Гатилова, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, отправившись недавно в Киев, продемонстрировал свою поддержку киевскому режиму. Постпред при этом выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.
https://ria.ru/20221118/aktivy-1832394873.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, швейцария, санкции в отношении россии, геннадий гатилов, россия, украина, нато, оон, евросоюз
Экономика, Швейцария, Санкции в отношении России, Геннадий Гатилов, Россия, Украина, НАТО, ООН, Евросоюз
11:50 01.12.2022 (обновлено: 12:18 01.12.2022)
В Минэкономики Швейцарии назвали объем замороженных российских активов
Минэкономики: в Швейцарии заморожены российские активы на сумму восемь миллиардов долларов
ЖЕНЕВА, 1 дек – РИА Новости.
С 28 февраля 2022 года в Швейцарии были заморожены российские активы на сумму 7,94 миллиарда долларов, не считая 15 объектов недвижимости, говорится в опубликованном заявлении
на сайте минэкономики Швейцарии.
"По состоянию на 25 ноября 2022 года активы, замороженные в Швейцарии, составляют 7,5 миллиарда франков (7,94 миллиарда долларов – ред.), к которым добавлено 15 объектов недвижимости физических или юридических лиц, на которые распространяются санкции", - сказано в документе.
Министерство уточняет, что владельцы активов не могут распоряжаться ими.
"Объем замороженных активов не позволяет прямо судить об эффективности санкций. Более того, это всего лишь снимок, который может меняться как вверх, так и вниз. Замороженные суммы могут увеличиваться, например, в тех случаях, когда объектом санкций становятся новые лица или выявляются новые активы. И наоборот, бывает, что активы, замороженные в превентивных целях, должны быть освобождены после проведения необходимых проверок", - добавляется в заявлении.
По данным минэкономики, после введения требования сообщать о существующих депозитах на сумму более 100 000 франков, 123 физических или юридических лица сообщили в общей сложности о 7548 коммерческих отношениях на общую сумму 46,1 миллиарда франков.
"В связи с мерами, принятыми в отношении Белоруссии, было сделано 28 заявлений по 294 торговым отношениям на общую сумму 0,4 миллиарда франков", - сообщается в документе.
Швейцария ранее приняла восьмой пакет санкций ЕС
против России
, в том числе введение ценового потолка на российскую нефть
Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Швейцария утратила нейтральный статус.
Постоянный представитель РФ в ООН
в Женеве Геннадий Гатилов
заявил, что позиция Швейцарии по Украине
негативно сказалась на международной роли Женевы. Дипломат отметил, что с начала спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева
и его спонсоров из НАТО
. По словам Гатилова, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, отправившись недавно в Киев, продемонстрировал свою поддержку киевскому режиму. Постпред при этом выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.