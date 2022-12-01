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Российские разведчики показали штурм позиций ВСУ на Угледарском направлении
Российские разведчики показали штурм позиций ВСУ на Угледарском направлении - РИА Новости, 01.12.2022
Российские разведчики показали штурм позиций ВСУ на Угледарском направлении
Российские военные на Угледарском направлении штурмуют позиции украинских войск, в том числе сбрасывая гранаты в окопы с помощью беспилотников, свидетельствуют... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T03:05
2022-12-01T03:05
2022-12-01T08:58
специальная военная операция на украине
украина
россия
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ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. Российские военные на Угледарском направлении штурмуют позиции украинских войск, в том числе сбрасывая гранаты в окопы с помощью беспилотников, свидетельствуют кадры, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.На видео можно наблюдать, как оператор БПЛА разведчиков сбрасывает гранату РГД-5 на позиции противника.В условиях современной войны беспилотные аппараты позволяют выполнять множество задач: разведка, определение целей, корректировка огня, доставка полезных грузов, поражение целей.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия
03:05 01.12.2022 (обновлено: 08:58 01.12.2022)
Российские разведчики показали штурм позиций ВСУ на Угледарском направлении
Российские военные штурмуют позиции ВСУ под Угледаром с помощью беспилотников