https://ria.ru/20221201/shturm-1835440784.html

Российские разведчики показали штурм позиций ВСУ на Угледарском направлении

Российские разведчики показали штурм позиций ВСУ на Угледарском направлении - РИА Новости, 01.12.2022

Российские разведчики показали штурм позиций ВСУ на Угледарском направлении

Российские военные на Угледарском направлении штурмуют позиции украинских войск, в том числе сбрасывая гранаты в окопы с помощью беспилотников, свидетельствуют... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T03:05

2022-12-01T03:05

2022-12-01T08:58

специальная военная операция на украине

украина

россия

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ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. Российские военные на Угледарском направлении штурмуют позиции украинских войск, в том числе сбрасывая гранаты в окопы с помощью беспилотников, свидетельствуют кадры, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.На видео можно наблюдать, как оператор БПЛА разведчиков сбрасывает гранату РГД-5 на позиции противника.В условиях современной войны беспилотные аппараты позволяют выполнять множество задач: разведка, определение целей, корректировка огня, доставка полезных грузов, поражение целей.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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украина, россия