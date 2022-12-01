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Абитуриенты примут участие в конкурсе "Казачество на службе Отечества" - РИА Новости, 01.12.2022
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Российское казачество
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Абитуриенты примут участие в конкурсе "Казачество на службе Отечества"
Абитуриенты примут участие в конкурсе "Казачество на службе Отечества" - РИА Новости, 01.12.2022
Абитуриенты примут участие в конкурсе "Казачество на службе Отечества"
100-процентную скидку на обучение по трем новым направлениям смогут получить абитуриенты в случае победы в конкурсе "Казачество на службе Отечества", сообщил... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:11
2022-12-01T17:28
российское казачество
российское казачество
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. 100-процентную скидку на обучение по трем новым направлениям смогут получить абитуриенты в случае победы в конкурсе "Казачество на службе Отечества", сообщил исполняющий обязанности ректора МГУТУ им. К.Г.Разумовского Арсений Миронов.Участники будут бороться за место на одном из трех направлений обучения: журналистика по профилю "Медиатехнологии и информационная политика казачества"; подготовка преподавателей истории, профиль "История, обществознание и этнокультура"; государственное и муниципальное управление, профиль "Государственная политика в отношении казачества".В рамках конкурса будет распределено 45 мест – по 15 на каждый профиль обучения.Участники конкурса представят жюри свои исследовательские проекты на тему "Казачество на службе Отечества".Он также добавил, что будут приниматься работы с рассказами школьников о их предках-казаках и тексты-рассуждения о том, каким им видится образ будущего российского казачества.Конкурс будет проходить в два этапа с 29 ноября 2022 года по 15 марта 2023 года. Первый этап, заочный, включает сбор конкурсных работ в период с 29 ноября 2022 года по 31 января 2023 года. Жюри конкурса будет рассматривать работы с 1 по 10 февраля 2023 года.Второй этап будет проходить уже очно: с 13 февраля по 10 марта 2023 года исследователи буду защищать отобранные работы. Мероприятия второго этапа пройдут в Екатеринбурге, Иркутске, Краснодаре, Красноярске, Луганске, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Симферополе, Ставрополе и Хабаровске.
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российское казачество
Российское казачество, Российское казачество
17:11 01.12.2022 (обновлено: 17:28 01.12.2022)
 

Абитуриенты примут участие в конкурсе "Казачество на службе Отечества"

© РИА Новости / Григорий СысоевУченица выполняет задание возле интерактивной доски
Ученица выполняет задание возле интерактивной доски - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. 100-процентную скидку на обучение по трем новым направлениям смогут получить абитуриенты в случае победы в конкурсе "Казачество на службе Отечества", сообщил исполняющий обязанности ректора МГУТУ им. К.Г.Разумовского Арсений Миронов.
Участники будут бороться за место на одном из трех направлений обучения: журналистика по профилю "Медиатехнологии и информационная политика казачества"; подготовка преподавателей истории, профиль "История, обществознание и этнокультура"; государственное и муниципальное управление, профиль "Государственная политика в отношении казачества".
Участники ежегодной образовательной акции - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 13:31Российское казачество
В декабре состоится всероссийская акция "Казачий диктант – 2022"
В рамках конкурса будет распределено 45 мест – по 15 на каждый профиль обучения.

"Победители получат право на бесплатное обучение по соответствующему профилю и бесплатное проживание в общежитии, но, правда, только в течение первого года обучения, потому что со второго года грант предоставляется, только если студент учится без троек", – отметил ректор Первого казачьего университета.

Участники конкурса представят жюри свои исследовательские проекты на тему "Казачество на службе Отечества".

"Мы будем принимать как классические исследовательские проекты, так и эссе, так как ребят, у которых есть талант в журналистике, мы тоже хотим привлечь, и работы в видеоформате", – пояснил Миронов.

Он также добавил, что будут приниматься работы с рассказами школьников о их предках-казаках и тексты-рассуждения о том, каким им видится образ будущего российского казачества.
Конкурс будет проходить в два этапа с 29 ноября 2022 года по 15 марта 2023 года. Первый этап, заочный, включает сбор конкурсных работ в период с 29 ноября 2022 года по 31 января 2023 года. Жюри конкурса будет рассматривать работы с 1 по 10 февраля 2023 года.
Второй этап будет проходить уже очно: с 13 февраля по 10 марта 2023 года исследователи буду защищать отобранные работы. Мероприятия второго этапа пройдут в Екатеринбурге, Иркутске, Краснодаре, Красноярске, Луганске, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Симферополе, Ставрополе и Хабаровске.
 
Российское казачествоРоссийское казачество
 
 
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