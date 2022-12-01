https://ria.ru/20221201/shkolniki-1835653087.html

Абитуриенты примут участие в конкурсе "Казачество на службе Отечества"

Абитуриенты примут участие в конкурсе "Казачество на службе Отечества" - РИА Новости, 01.12.2022

Абитуриенты примут участие в конкурсе "Казачество на службе Отечества"

100-процентную скидку на обучение по трем новым направлениям смогут получить абитуриенты в случае победы в конкурсе "Казачество на службе Отечества", сообщил... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T17:11

2022-12-01T17:11

2022-12-01T17:28

российское казачество

российское казачество

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. 100-процентную скидку на обучение по трем новым направлениям смогут получить абитуриенты в случае победы в конкурсе "Казачество на службе Отечества", сообщил исполняющий обязанности ректора МГУТУ им. К.Г.Разумовского Арсений Миронов.Участники будут бороться за место на одном из трех направлений обучения: журналистика по профилю "Медиатехнологии и информационная политика казачества"; подготовка преподавателей истории, профиль "История, обществознание и этнокультура"; государственное и муниципальное управление, профиль "Государственная политика в отношении казачества".В рамках конкурса будет распределено 45 мест – по 15 на каждый профиль обучения.Участники конкурса представят жюри свои исследовательские проекты на тему "Казачество на службе Отечества".Он также добавил, что будут приниматься работы с рассказами школьников о их предках-казаках и тексты-рассуждения о том, каким им видится образ будущего российского казачества.Конкурс будет проходить в два этапа с 29 ноября 2022 года по 15 марта 2023 года. Первый этап, заочный, включает сбор конкурсных работ в период с 29 ноября 2022 года по 31 января 2023 года. Жюри конкурса будет рассматривать работы с 1 по 10 февраля 2023 года.Второй этап будет проходить уже очно: с 13 февраля по 10 марта 2023 года исследователи буду защищать отобранные работы. Мероприятия второго этапа пройдут в Екатеринбурге, Иркутске, Краснодаре, Красноярске, Луганске, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Симферополе, Ставрополе и Хабаровске.

https://ria.ru/20221123/diktant-1833629914.html

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российское казачество