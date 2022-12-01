https://ria.ru/20221201/shkolniki-1835653087.html
Абитуриенты примут участие в конкурсе "Казачество на службе Отечества"
Абитуриенты примут участие в конкурсе "Казачество на службе Отечества" - РИА Новости, 01.12.2022
Абитуриенты примут участие в конкурсе "Казачество на службе Отечества"
100-процентную скидку на обучение по трем новым направлениям смогут получить абитуриенты в случае победы в конкурсе "Казачество на службе Отечества", сообщил... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:11
2022-12-01T17:11
2022-12-01T17:28
российское казачество
российское казачество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835650283_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_c7198828880ec510312190ccf67f26eb.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. 100-процентную скидку на обучение по трем новым направлениям смогут получить абитуриенты в случае победы в конкурсе "Казачество на службе Отечества", сообщил исполняющий обязанности ректора МГУТУ им. К.Г.Разумовского Арсений Миронов.Участники будут бороться за место на одном из трех направлений обучения: журналистика по профилю "Медиатехнологии и информационная политика казачества"; подготовка преподавателей истории, профиль "История, обществознание и этнокультура"; государственное и муниципальное управление, профиль "Государственная политика в отношении казачества".В рамках конкурса будет распределено 45 мест – по 15 на каждый профиль обучения.Участники конкурса представят жюри свои исследовательские проекты на тему "Казачество на службе Отечества".Он также добавил, что будут приниматься работы с рассказами школьников о их предках-казаках и тексты-рассуждения о том, каким им видится образ будущего российского казачества.Конкурс будет проходить в два этапа с 29 ноября 2022 года по 15 марта 2023 года. Первый этап, заочный, включает сбор конкурсных работ в период с 29 ноября 2022 года по 31 января 2023 года. Жюри конкурса будет рассматривать работы с 1 по 10 февраля 2023 года.Второй этап будет проходить уже очно: с 13 февраля по 10 марта 2023 года исследователи буду защищать отобранные работы. Мероприятия второго этапа пройдут в Екатеринбурге, Иркутске, Краснодаре, Красноярске, Луганске, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Симферополе, Ставрополе и Хабаровске.
https://ria.ru/20221123/diktant-1833629914.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835650283_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_1dc2cc286fee80c6b37a8f4d89393685.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российское казачество
Российское казачество, Российское казачество
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. 100-процентную скидку на обучение по трем новым направлениям смогут получить абитуриенты в случае победы в конкурсе "Казачество на службе Отечества", сообщил исполняющий обязанности ректора МГУТУ им. К.Г.Разумовского Арсений Миронов.
Участники будут бороться за место на одном из трех направлений обучения: журналистика по профилю "Медиатехнологии и информационная политика казачества"; подготовка преподавателей истории, профиль "История, обществознание и этнокультура"; государственное и муниципальное управление, профиль "Государственная политика в отношении казачества".
В рамках конкурса будет распределено 45 мест – по 15 на каждый профиль обучения.
"Победители получат право на бесплатное обучение по соответствующему профилю и бесплатное проживание в общежитии, но, правда, только в течение первого года обучения, потому что со второго года грант предоставляется, только если студент учится без троек", – отметил ректор Первого казачьего университета.
Участники конкурса представят жюри свои исследовательские проекты на тему "Казачество на службе Отечества".
"Мы будем принимать как классические исследовательские проекты, так и эссе, так как ребят, у которых есть талант в журналистике, мы тоже хотим привлечь, и работы в видеоформате", – пояснил Миронов.
Он также добавил, что будут приниматься работы с рассказами школьников о их предках-казаках и тексты-рассуждения о том, каким им видится образ будущего российского казачества.
Конкурс будет проходить в два этапа с 29 ноября 2022 года по 15 марта 2023 года. Первый этап, заочный, включает сбор конкурсных работ в период с 29 ноября 2022 года по 31 января 2023 года. Жюри конкурса будет рассматривать работы с 1 по 10 февраля 2023 года.
Второй этап будет проходить уже очно: с 13 февраля по 10 марта 2023 года исследователи буду защищать отобранные работы. Мероприятия второго этапа пройдут в Екатеринбурге, Иркутске, Краснодаре, Красноярске, Луганске, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Симферополе, Ставрополе и Хабаровске.