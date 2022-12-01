https://ria.ru/20221201/serdtseparmy-1835542938.html

"Сердце пармы" можно будет посмотреть в Сети

"Сердце пармы" можно будет посмотреть в Сети - РИА Новости, 01.12.2022

"Сердце пармы" можно будет посмотреть в Сети

Восьмого декабря в Сети состоится премьера исторического экшена "Сердце пармы", сообщают пресс-службы онлайн-кинотеатров. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T15:09

2022-12-01T15:09

2022-12-01T15:09

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Восьмого декабря в Сети состоится премьера исторического экшена "Сердце пармы", сообщают пресс-службы онлайн-кинотеатров. Фильм основан на одноименном романе Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой. Главный герой — князь Михаил. Он влюблен в ведьму-ламию Тиче. Но их союз одобряют не все, к тому же Михаил должен встать на защиту своих земель. Режиссер ленты — Антон Мегердичев ("Движение вверх"). В фильме снимались Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис и другие. Премьера картины состоялась на Московском международном кинофестивале, в прокат она вышла 6 октября 2022 года. В Сети посмотреть ленту можно будет на платформах KION, OKKO и Premier.

https://ria.ru/20221129/serdtseparmy-1834948335.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, звезды, знаменитости, что посмотреть , сергей пускепалис