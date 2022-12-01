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"Сердце пармы" можно будет посмотреть в Сети - РИА Новости, 01.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221201/serdtseparmy-1835542938.html
"Сердце пармы" можно будет посмотреть в Сети
"Сердце пармы" можно будет посмотреть в Сети - РИА Новости, 01.12.2022
"Сердце пармы" можно будет посмотреть в Сети
Восьмого декабря в Сети состоится премьера исторического экшена "Сердце пармы", сообщают пресс-службы онлайн-кинотеатров. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:09
2022-12-01T15:09
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Восьмого декабря в Сети состоится премьера исторического экшена "Сердце пармы", сообщают пресс-службы онлайн-кинотеатров. Фильм основан на одноименном романе Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой. Главный герой — князь Михаил. Он влюблен в ведьму-ламию Тиче. Но их союз одобряют не все, к тому же Михаил должен встать на защиту своих земель. Режиссер ленты — Антон Мегердичев ("Движение вверх"). В фильме снимались Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис и другие. Премьера картины состоялась на Московском международном кинофестивале, в прокат она вышла 6 октября 2022 года. В Сети посмотреть ленту можно будет на платформах KION, OKKO и Premier.
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Елена Громова
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новости культуры, кино и сериалы, звезды, знаменитости, что посмотреть , сергей пускепалис
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, звезды, Знаменитости, что посмотреть , Сергей Пускепалис
15:09 01.12.2022
 
"Сердце пармы" можно будет посмотреть в Сети

Премьера фильма "Сердца пармы" в Сети состоится 8 декабря

© Star Media (2022)На съемках фильма "Сердце пармы"
На съемках фильма Сердце пармы
© Star Media (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Восьмого декабря в Сети состоится премьера исторического экшена "Сердце пармы", сообщают пресс-службы онлайн-кинотеатров.
Фильм основан на одноименном романе Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой. Главный герой — князь Михаил. Он влюблен в ведьму-ламию Тиче. Но их союз одобряют не все, к тому же Михаил должен встать на защиту своих земель.
Режиссер ленты — Антон Мегердичев ("Движение вверх").
В фильме снимались Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис и другие.
Премьера картины состоялась на Московском международном кинофестивале, в прокат она вышла 6 октября 2022 года.
В Сети посмотреть ленту можно будет на платформах KION, OKKO и Premier.
На съемках фильма Сердце пармы
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