https://ria.ru/20221201/serdtseparmy-1835542938.html
"Сердце пармы" можно будет посмотреть в Сети
"Сердце пармы" можно будет посмотреть в Сети - РИА Новости, 01.12.2022
"Сердце пармы" можно будет посмотреть в Сети
Восьмого декабря в Сети состоится премьера исторического экшена "Сердце пармы", сообщают пресс-службы онлайн-кинотеатров. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:09
2022-12-01T15:09
2022-12-01T15:09
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Восьмого декабря в Сети состоится премьера исторического экшена "Сердце пармы", сообщают пресс-службы онлайн-кинотеатров. Фильм основан на одноименном романе Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой. Главный герой — князь Михаил. Он влюблен в ведьму-ламию Тиче. Но их союз одобряют не все, к тому же Михаил должен встать на защиту своих земель. Режиссер ленты — Антон Мегердичев ("Движение вверх"). В фильме снимались Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис и другие. Премьера картины состоялась на Московском международном кинофестивале, в прокат она вышла 6 октября 2022 года. В Сети посмотреть ленту можно будет на платформах KION, OKKO и Premier.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, звезды, знаменитости, что посмотреть , сергей пускепалис
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, звезды, Знаменитости, что посмотреть , Сергей Пускепалис
"Сердце пармы" можно будет посмотреть в Сети
Премьера фильма "Сердца пармы" в Сети состоится 8 декабря
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Восьмого декабря в Сети состоится премьера исторического экшена "Сердце пармы", сообщают пресс-службы онлайн-кинотеатров.
Фильм основан на одноименном романе Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой. Главный герой — князь Михаил. Он влюблен в ведьму-ламию Тиче. Но их союз одобряют не все, к тому же Михаил должен встать на защиту своих земель.
Режиссер ленты — Антон Мегердичев ("Движение вверх").
В фильме снимались Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис и другие.
Премьера картины состоялась на Московском международном кинофестивале, в прокат она вышла 6 октября 2022 года.
В Сети посмотреть ленту можно будет на платформах KION, OKKO и Premier.