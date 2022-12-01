https://ria.ru/20221201/schet-1835434290.html

Россиянам рассказали, какие счета в банке лучше всего закрыть

Россиянам рассказали, какие счета в банке лучше всего закрыть - РИА Новости, 01.12.2022

Россиянам рассказали, какие счета в банке лучше всего закрыть

Если вы не хотите числиться у банка в должниках, лучше проверить, нет ли у вас забытых счетов или тех, которыми давно не пользуетесь. Их стоит закрыть,... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T01:11

2022-12-01T01:11

2022-12-01T09:29

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Если вы не хотите числиться у банка в должниках, лучше проверить, нет ли у вас забытых счетов или тех, которыми давно не пользуетесь. Их стоит закрыть, посоветовал в беседе с агентством "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.Дело в том, что в некоторых случаях за обслуживание таких счетов взимается комиссия. Это прописано в договоре, который следует внимательно изучить, ведь спустя некоторое время вы можете забыть об этом счете, а проценты за обслуживание продолжат начисляться. Неуплата комиссии за неиспользуемый счет ведет к накоплению задолженности. Поэтому при блокировке пластиковой карты, привязанной к определенному счету, его тоже нужно закрыть.Гусятников добавил, что в данный момент вопрос о закрытии валютных счетов является спорным. По его словам, банки начали смягчать комиссии, либо вовсе перестали открывать валютные счета. Юрист посоветовал не торопиться с закрытием валютного счета, если за него не требуется доплата.Узнать о накопившихся долгах можно через банковское приложение, а также на "Госуслугах" и портале ФНС, сообщил специалист.

https://ria.ru/20221130/depozity-1835152129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

pg partners, экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии)