https://ria.ru/20221201/schet-1835434290.html
Россиянам рассказали, какие счета в банке лучше всего закрыть
Россиянам рассказали, какие счета в банке лучше всего закрыть - РИА Новости, 01.12.2022
Россиянам рассказали, какие счета в банке лучше всего закрыть
Если вы не хотите числиться у банка в должниках, лучше проверить, нет ли у вас забытых счетов или тех, которыми давно не пользуетесь. Их стоит закрыть,... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T01:11
2022-12-01T01:11
2022-12-01T09:29
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экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Если вы не хотите числиться у банка в должниках, лучше проверить, нет ли у вас забытых счетов или тех, которыми давно не пользуетесь. Их стоит закрыть, посоветовал в беседе с агентством "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.Дело в том, что в некоторых случаях за обслуживание таких счетов взимается комиссия. Это прописано в договоре, который следует внимательно изучить, ведь спустя некоторое время вы можете забыть об этом счете, а проценты за обслуживание продолжат начисляться. Неуплата комиссии за неиспользуемый счет ведет к накоплению задолженности. Поэтому при блокировке пластиковой карты, привязанной к определенному счету, его тоже нужно закрыть.Гусятников добавил, что в данный момент вопрос о закрытии валютных счетов является спорным. По его словам, банки начали смягчать комиссии, либо вовсе перестали открывать валютные счета. Юрист посоветовал не торопиться с закрытием валютного счета, если за него не требуется доплата.Узнать о накопившихся долгах можно через банковское приложение, а также на "Госуслугах" и портале ФНС, сообщил специалист.
https://ria.ru/20221130/depozity-1835152129.html
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РИА Новости
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pg partners, экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии)
PG Partners, Экономика, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
01:11 01.12.2022 (обновлено: 09:29 01.12.2022)
Россиянам рассказали, какие счета в банке лучше всего закрыть
Юрист Гусятников посоветовал россиянам закрыть неиспользуемые банковские счета