https://ria.ru/20221201/sbu-1835701217.html

В ЛНР задержали подозреваемых в сотрудничестве с СБУ

В ЛНР задержали подозреваемых в сотрудничестве с СБУ - РИА Новости, 01.12.2022

В ЛНР задержали подозреваемых в сотрудничестве с СБУ

Сотрудники органов безопасности Луганской Народной Республики при поддержке Росгвардии задержали ряд лиц, причастных к сотрудничеству со службой безопасности... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T19:01

2022-12-01T19:01

2022-12-01T20:09

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сотрудники органов безопасности Луганской Народной Республики при поддержке Росгвардии задержали ряд лиц, причастных к сотрудничеству со службой безопасности Украины, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики."Спецслужбы при силовой поддержке Росгвардии продолжают проводить мероприятия по нейтрализации пособников СБУ в освобожденных в ходе специальной военной операции районах ЛНР. В результате мероприятий задержаны лица, по оперативным данным, причастные к сотрудничеству со спецслужбами Украины", - сообщил источник.Он уточнил, что среди задержанных - наводчики, передававшие данные для нанесения украинскими военными артиллерийских ударов по гражданской и критической инфраструктуре городов республики."В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению деталей преступлений пособников киевского режима. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 276 УК РФ "Шпионаж", предусматривающей лишение свободы сроком до 20 лет", - пояснил источник.

https://ria.ru/20221129/lnr-1835117678.html

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Задержание в ЛНР подозреваемых в сотрудничестве с СБУ В ЛНР задержали ряд лиц по подозрению в сотрудничестве с СБУ, среди задержанных наводчики, передававшие Киеву данные для артударов, сообщил РИА Новости источник 2022-12-01T19:01 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, луганская народная республика, россия, украина, служба безопасности украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), луганская область