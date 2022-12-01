https://ria.ru/20221201/sbu-1835701217.html
В ЛНР задержали подозреваемых в сотрудничестве с СБУ
В ЛНР задержали подозреваемых в сотрудничестве с СБУ - РИА Новости, 01.12.2022
В ЛНР задержали подозреваемых в сотрудничестве с СБУ
Сотрудники органов безопасности Луганской Народной Республики при поддержке Росгвардии задержали ряд лиц, причастных к сотрудничеству со службой безопасности... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T19:01
2022-12-01T19:01
2022-12-01T20:09
в мире
луганская народная республика
россия
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сотрудники органов безопасности Луганской Народной Республики при поддержке Росгвардии задержали ряд лиц, причастных к сотрудничеству со службой безопасности Украины, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики."Спецслужбы при силовой поддержке Росгвардии продолжают проводить мероприятия по нейтрализации пособников СБУ в освобожденных в ходе специальной военной операции районах ЛНР. В результате мероприятий задержаны лица, по оперативным данным, причастные к сотрудничеству со спецслужбами Украины", - сообщил источник.Он уточнил, что среди задержанных - наводчики, передававшие данные для нанесения украинскими военными артиллерийских ударов по гражданской и критической инфраструктуре городов республики."В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению деталей преступлений пособников киевского режима. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 276 УК РФ "Шпионаж", предусматривающей лишение свободы сроком до 20 лет", - пояснил источник.
https://ria.ru/20221129/lnr-1835117678.html
луганская народная республика
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание в ЛНР подозреваемых в сотрудничестве с СБУ
В ЛНР задержали ряд лиц по подозрению в сотрудничестве с СБУ, среди задержанных наводчики, передававшие Киеву данные для артударов, сообщил РИА Новости источник
2022-12-01T19:01
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, россия, украина, служба безопасности украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), луганская область
В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Луганская область
19:01 01.12.2022 (обновлено: 20:09 01.12.2022)
В ЛНР задержали подозреваемых в сотрудничестве с СБУ
В ЛНР задержали подозреваемых в сотрудничестве с СБУ, передававших Киеву данные для ударов
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сотрудники органов безопасности Луганской Народной Республики при поддержке Росгвардии задержали ряд лиц, причастных к сотрудничеству со службой безопасности Украины, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.
"Спецслужбы при силовой поддержке Росгвардии продолжают проводить мероприятия по нейтрализации пособников СБУ в освобожденных в ходе специальной военной операции районах ЛНР. В результате мероприятий задержаны лица, по оперативным данным, причастные к сотрудничеству со спецслужбами Украины", - сообщил источник.
Он уточнил, что среди задержанных - наводчики, передававшие данные для нанесения украинскими военными артиллерийских ударов по гражданской и критической инфраструктуре городов республики.
"В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению деталей преступлений пособников киевского режима. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 276 УК РФ "Шпионаж", предусматривающей лишение свободы сроком до 20 лет", - пояснил источник.