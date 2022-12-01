https://ria.ru/20221201/sboi-1835459210.html
Россияне ночью отмечали сбои в работе YouTube и "ВКонтакте"
Россияне ночью отмечали сбои в работе YouTube и "ВКонтакте" - РИА Новости, 01.12.2022
Россияне ночью отмечали сбои в работе YouTube и "ВКонтакте"
Пользователи в России ночью массово жаловались на сбои в работе YouTube, "ВКонтакте" и "Авито", на данный момент сервисы работают в штатном режиме,... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T09:27
2022-12-01T09:27
2022-12-01T14:01
технологии
россия
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brand analytics
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пользователи в России ночью массово жаловались на сбои в работе YouTube, "ВКонтакте" и "Авито", на данный момент сервисы работают в штатном режиме, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics.В пиковые точки на работу YouTube поступила 61 жалоба, "ВКонтакте" - 125, "Авито" - 10. Также несколько жалоб в этот период поступило на работу портала "Госуслуги", РЖД, "Одноклассников", RuTube и Telegram. Сбои происходили в период с 21.30 по 03.00 мск. Более всего на сбои жаловались пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.Утром все сервисы уже работали в штатном режиме.В пресс-службе социальной сети "ВКонтакте" сообщили РИА Новости, что "некоторые пользователи могли кратковременно испытывать трудности с отправкой сообщений в связи с плановым обновлением". Однако сейчас, по их словам, "все работает в обычном режиме".В то же время в сервисе "Авито" заявили, что не фиксировали никаких сбоев. "Если у кого-то отключились какие-то соцсети или просто сама сеть, то вход и на площадку через них, разумеется, мог быть затруднён. Но сайт и приложение "Авито" работали исправно и без сбоев", - отметили в компании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, youtube, brand analytics, авито, вконтакте
Технологии, Россия, YouTube, Brand Analytics, Авито, ВКонтакте
09:27 01.12.2022 (обновлено: 14:01 01.12.2022)
Россияне ночью отмечали сбои в работе YouTube и "ВКонтакте"
Brand Analytics: россияне ночью отмечали сбои в работе YouTube, "ВКонтакте" и "Авито"
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пользователи в России ночью массово жаловались на сбои в работе YouTube, "ВКонтакте" и "Авито", на данный момент сервисы работают в штатном режиме, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics.
В пиковые точки на работу YouTube поступила 61 жалоба, "ВКонтакте" - 125, "Авито" - 10. Также несколько жалоб в этот период поступило на работу портала "Госуслуги", РЖД, "Одноклассников", RuTube и Telegram. Сбои происходили в период с 21.30 по 03.00 мск. Более всего на сбои жаловались пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.
Утром все сервисы уже работали в штатном режиме.
В пресс-службе социальной сети "ВКонтакте" сообщили РИА Новости, что "некоторые пользователи могли кратковременно испытывать трудности с отправкой сообщений в связи с плановым обновлением". Однако сейчас, по их словам, "все работает в обычном режиме".
В то же время в сервисе "Авито
" заявили, что не фиксировали никаких сбоев. "Если у кого-то отключились какие-то соцсети или просто сама сеть, то вход и на площадку через них, разумеется, мог быть затруднён. Но сайт и приложение "Авито" работали исправно и без сбоев", - отметили в компании.