https://ria.ru/20221201/sanktsii-1835743010.html
США расширили санкционный список по Северной Корее
США расширили санкционный список по Северной Корее - РИА Новости, 01.12.2022
США расширили санкционный список по Северной Корее
США в четверг расширили ограничительный список по Северной Корее и терроризму, его пополнили шесть физических и два юридических лица, следует из заявления... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T23:46
2022-12-01T23:46
2022-12-01T23:46
сша
кндр (северная корея)
санкции
в мире
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. США в четверг расширили ограничительный список по Северной Корее и терроризму, его пополнили шесть физических и два юридических лица, следует из заявления американского минфина.Согласно документу, под американские санкции попали трое северокорейских и столько же ливанских граждан. На момент публикации списка ведомство не разъяснило, на основании чего к ним были применены данные ограничения.Также под рестрикции минфина США попали два связанных с подсанкционными физлицами предприятия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, кндр (северная корея), санкции, в мире, министерство финансов сша
США, КНДР (Северная Корея), Санкции, В мире, Министерство финансов США
США расширили санкционный список по Северной Корее
США расширили санкционный список по КНДР, его пополнили шесть физлиц и два юридических