https://ria.ru/20221201/sanktsii-1835743010.html

США расширили санкционный список по Северной Корее

США расширили санкционный список по Северной Корее - РИА Новости, 01.12.2022

США расширили санкционный список по Северной Корее

США в четверг расширили ограничительный список по Северной Корее и терроризму, его пополнили шесть физических и два юридических лица, следует из заявления... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T23:46

2022-12-01T23:46

2022-12-01T23:46

сша

кндр (северная корея)

санкции

в мире

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. США в четверг расширили ограничительный список по Северной Корее и терроризму, его пополнили шесть физических и два юридических лица, следует из заявления американского минфина.Согласно документу, под американские санкции попали трое северокорейских и столько же ливанских граждан. На момент публикации списка ведомство не разъяснило, на основании чего к ним были применены данные ограничения.Также под рестрикции минфина США попали два связанных с подсанкционными физлицами предприятия.

https://ria.ru/20221121/kndr-1833060903.html

сша

кндр (северная корея)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, кндр (северная корея), санкции, в мире, министерство финансов сша