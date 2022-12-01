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США расширили санкционный список по Северной Корее - РИА Новости, 01.12.2022
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США расширили санкционный список по Северной Корее
США расширили санкционный список по Северной Корее - РИА Новости, 01.12.2022
США расширили санкционный список по Северной Корее
США в четверг расширили ограничительный список по Северной Корее и терроризму, его пополнили шесть физических и два юридических лица, следует из заявления... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T23:46
2022-12-01T23:46
сша
кндр (северная корея)
санкции
в мире
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. США в четверг расширили ограничительный список по Северной Корее и терроризму, его пополнили шесть физических и два юридических лица, следует из заявления американского минфина.Согласно документу, под американские санкции попали трое северокорейских и столько же ливанских граждан. На момент публикации списка ведомство не разъяснило, на основании чего к ним были применены данные ограничения.Также под рестрикции минфина США попали два связанных с подсанкционными физлицами предприятия.
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сша, кндр (северная корея), санкции, в мире, министерство финансов сша
США, КНДР (Северная Корея), Санкции, В мире, Министерство финансов США
23:46 01.12.2022
 
США расширили санкционный список по Северной Корее

США расширили санкционный список по КНДР, его пополнили шесть физлиц и два юридических

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. США в четверг расширили ограничительный список по Северной Корее и терроризму, его пополнили шесть физических и два юридических лица, следует из заявления американского минфина.
Согласно документу, под американские санкции попали трое северокорейских и столько же ливанских граждан. На момент публикации списка ведомство не разъяснило, на основании чего к ним были применены данные ограничения.
Также под рестрикции минфина США попали два связанных с подсанкционными физлицами предприятия.
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СШАКНДР (Северная Корея)СанкцииВ миреМинистерство финансов США
 
 
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