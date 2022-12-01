https://ria.ru/20221201/sanktsii-1835593505.html

Криминализация обхода санкций не имеет обратной силы, заявили в ЕК

Криминализация обхода санкций не имеет обратной силы, заявили в ЕК - РИА Новости, 01.12.2022

Криминализация обхода санкций не имеет обратной силы, заявили в ЕК

Новая инициатива Еврокомиссии по конфискации активов российского бизнеса в случае попытки обхода санкций не будет иметь обратной силы, в частности, если такие... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T15:38

2022-12-01T15:38

2022-12-01T15:43

еврокомиссия

евросоюз

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санкции в отношении россии

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европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Новая инициатива Еврокомиссии по конфискации активов российского бизнеса в случае попытки обхода санкций не будет иметь обратной силы, в частности, если такие попытки предпринимались в прошлом для сокрытия или вывода замороженных средств россиян в Евросоюзе, заявил представитель ЕК Кристиан Виганд.Совет ЕС 28 ноября единогласно утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе. Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что принятие такого решения откроет путь к конфискации активов российского бизнеса.Ожидается, что теперь Еврокомиссия должна представить предложение по директиве, которая содержит основные правила, касающиеся определения преступлений по обходу и нарушению санкций и наказанию за подобные нарушения. Эту директиву также должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте."Уголовное право действительно не может иметь обратной силы. Но если кто-то уже после принятия этого законодательства попытается вывести средства или скрыть их, то в этом случае с этими средствами можно будет работать, в том числе их конфисковать. Вопрос в том, когда было совершено преступление. Так что это не означает, что нет возможности добраться до этих 19 миллиардов в будущем", - сказал Виганд на брифинге в Брюсселе.Он добавил, что такое правило будет работать "при условии, что подобного положения не было ранее в национальном законодательстве конкретной страны ЕС".В настоящее время уголовными преступлениями на уровне всего ЕС являются терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, киберпреступления, оргпреступность.Ранее представители ЕС заявляли о возможной конфискации замороженных средств россиян, если будет соответствующая законодательная база.Согласно данным Еврокомиссии, страны Евросоюза уже заморозили порядка 19 миллиардов евро активов российского бизнеса.Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221201/sanktsii-1835553361.html

https://ria.ru/20221130/sanktsii-1835430044.html

россия

брюссель

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

еврокомиссия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, россия, брюссель, украина, европарламент, владимир путин, дидье рейндерс, кристиан виганд