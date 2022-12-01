https://ria.ru/20221201/sanktsii-1835593505.html
Криминализация обхода санкций не имеет обратной силы, заявили в ЕК
Криминализация обхода санкций не имеет обратной силы, заявили в ЕК - РИА Новости, 01.12.2022
Криминализация обхода санкций не имеет обратной силы, заявили в ЕК
Новая инициатива Еврокомиссии по конфискации активов российского бизнеса в случае попытки обхода санкций не будет иметь обратной силы, в частности, если такие... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:38
2022-12-01T15:38
2022-12-01T15:43
еврокомиссия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
россия
брюссель
украина
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Новая инициатива Еврокомиссии по конфискации активов российского бизнеса в случае попытки обхода санкций не будет иметь обратной силы, в частности, если такие попытки предпринимались в прошлом для сокрытия или вывода замороженных средств россиян в Евросоюзе, заявил представитель ЕК Кристиан Виганд.Совет ЕС 28 ноября единогласно утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе. Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что принятие такого решения откроет путь к конфискации активов российского бизнеса.Ожидается, что теперь Еврокомиссия должна представить предложение по директиве, которая содержит основные правила, касающиеся определения преступлений по обходу и нарушению санкций и наказанию за подобные нарушения. Эту директиву также должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте."Уголовное право действительно не может иметь обратной силы. Но если кто-то уже после принятия этого законодательства попытается вывести средства или скрыть их, то в этом случае с этими средствами можно будет работать, в том числе их конфисковать. Вопрос в том, когда было совершено преступление. Так что это не означает, что нет возможности добраться до этих 19 миллиардов в будущем", - сказал Виганд на брифинге в Брюсселе.Он добавил, что такое правило будет работать "при условии, что подобного положения не было ранее в национальном законодательстве конкретной страны ЕС".В настоящее время уголовными преступлениями на уровне всего ЕС являются терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, киберпреступления, оргпреступность.Ранее представители ЕС заявляли о возможной конфискации замороженных средств россиян, если будет соответствующая законодательная база.Согласно данным Еврокомиссии, страны Евросоюза уже заморозили порядка 19 миллиардов евро активов российского бизнеса.Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221201/sanktsii-1835553361.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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еврокомиссия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, россия, брюссель, украина, европарламент, владимир путин, дидье рейндерс, кристиан виганд
Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России, Россия, Брюссель, Украина, Европарламент, Владимир Путин, Дидье Рейндерс, Кристиан Виганд
15:38 01.12.2022 (обновлено: 15:43 01.12.2022)
Криминализация обхода санкций не имеет обратной силы, заявили в ЕК
ЕК: криминализация обхода санкций не коснется совершенных ранее попыток вывода средств
БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Новая инициатива Еврокомиссии по конфискации активов российского бизнеса в случае попытки обхода санкций не будет иметь обратной силы, в частности, если такие попытки предпринимались в прошлом для сокрытия или вывода замороженных средств россиян в Евросоюзе, заявил представитель ЕК Кристиан Виганд.
Совет ЕС
28 ноября единогласно утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе. Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс
заявлял, что принятие такого решения откроет путь к конфискации активов российского бизнеса.
Ожидается, что теперь Еврокомиссия должна представить предложение по директиве, которая содержит основные правила, касающиеся определения преступлений по обходу и нарушению санкций и наказанию за подобные нарушения. Эту директиву также должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте
.
"Уголовное право действительно не может иметь обратной силы. Но если кто-то уже после принятия этого законодательства попытается вывести средства или скрыть их, то в этом случае с этими средствами можно будет работать, в том числе их конфисковать. Вопрос в том, когда было совершено преступление. Так что это не означает, что нет возможности добраться до этих 19 миллиардов в будущем", - сказал Виганд на брифинге в Брюсселе
.
Он добавил, что такое правило будет работать "при условии, что подобного положения не было ранее в национальном законодательстве конкретной страны ЕС".
В настоящее время уголовными преступлениями на уровне всего ЕС являются терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, киберпреступления, оргпреступность.
Ранее представители ЕС заявляли о возможной конфискации замороженных средств россиян, если будет соответствующая законодательная база.
Согласно данным Еврокомиссии, страны Евросоюза уже заморозили порядка 19 миллиардов евро активов российского бизнеса.
Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России
из-за ситуации на Украине
. Президент РФ Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.