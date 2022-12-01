https://ria.ru/20221201/sanktsii-1835553361.html

Объектом санкций Запада может стать кто угодно, заявил Лавров

Объектом санкций Запада может стать кто угодно, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022

Объектом санкций Запада может стать кто угодно, заявил Лавров

Введение потолка цен на российскую нефть посылает сигнал странам о том, что кто угодно после России и Китая может стать объектом санкций, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:44

2022-12-01T13:44

2022-12-01T13:44

сергей лавров

владимир путин

александр новак

брюссель

китай

россия

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Введение потолка цен на российскую нефть посылает сигнал странам о том, что кто угодно после России и Китая может стать объектом санкций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Диктовать рынку цены со стороны тех, кто долгие десятилетия отстаивал свободу рынка, свободу конкуренции... Это, конечно, интересное развитие событий, которое, помимо всего прочего, посылает очень мощный долгосрочный сигнал всем государствам без исключения о том, что, ребята, вам надо думать, как отходить от использования инструментов, навязанных Западом в рамках его системы глобализации", - сказал министр на пресс-конференции."Потому что Запад, если вы ему завтра не понравитесь - Россия уже не понравилась, Китай уже становится объектом санкций... Кто угодно может быть следующим", - добавил Лавров.В среду источник РИА Новости в Брюсселе сообщил, что Европа, вероятнее всего, установит потолок цены на нефть из России на уровне 62 долларов за баррель, несмотря на призывы Польши и стран Балтии снизить его. Предложением Варшавы был лимит в 30 долларов.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.

https://ria.ru/20221201/diplomatiya-1835540350.html

https://ria.ru/20221130/sanktsii-1835430044.html

брюссель

китай

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, владимир путин, александр новак, брюссель, китай, россия, в мире, санкции в отношении россии