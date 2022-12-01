https://ria.ru/20221201/sanktsii-1835503525.html

Лавров заявил о наличии санкций против российского зерна и удобрений

Лавров заявил о наличии санкций против российского зерна и удобрений - РИА Новости, 01.12.2022

Лавров заявил о наличии санкций против российского зерна и удобрений

Звучащие заявления о том, что Евросоюз не вводил санкций в отношении российского продовольствия и удобрений, это ложь, поскольку косвенно запрет на банковские... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:56

2022-12-01T11:56

2022-12-01T13:01

санкции

санкции в отношении россии

в мире

россия

сергей лавров

экономика

россельхозбанк

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Звучащие заявления о том, что Евросоюз не вводил санкций в отношении российского продовольствия и удобрений, это ложь, поскольку косвенно запрет на банковские транзакции и передвижение судов влияет на возможность поставок данных российских товаров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он уточнил, что, хотя рубрик "Удобрения и продовольствие из России" в санкционных списках нет, при этом есть запрет на банковские транзакции, в первую очередь для ведущего российского банка "Россельхозбанк", обслуживающего более 90% всех поставок продовольствия из РФ. В санкции также включен запрет на доступ судов из России в европейские порты, а зарубежных - в российские."Санкции также касаются фрахта судов и страхования судов", - добавил министр.В середине ноября Борррель назвал не соответствующими действительности утверждения о том, что санкции против РФ препятствуют поставкам продовольствия в мире.

https://ria.ru/20221129/udobreniya-1835087422.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Откровенная ложь". Лавров опроверг заявления об отсутствии санкций на зерно и удобрения Звучащие заявления о том, что Евросоюз не вводил санкций в отношении российского продовольствия и удобрений, это ложь, поскольку косвенно запрет на банковские транзакции и передвижение судов влияет на возможность поставок данных российских товаров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. 2022-12-01T11:56 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, санкции в отношении россии, в мире, россия, сергей лавров, экономика, россельхозбанк, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)