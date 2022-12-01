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Лавров заявил о наличии санкций против российского зерна и удобрений - РИА Новости, 01.12.2022
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Лавров заявил о наличии санкций против российского зерна и удобрений
Лавров заявил о наличии санкций против российского зерна и удобрений - РИА Новости, 01.12.2022
Лавров заявил о наличии санкций против российского зерна и удобрений
Звучащие заявления о том, что Евросоюз не вводил санкций в отношении российского продовольствия и удобрений, это ложь, поскольку косвенно запрет на банковские... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:56
2022-12-01T13:01
санкции
санкции в отношении россии
в мире
россия
сергей лавров
экономика
россельхозбанк
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Звучащие заявления о том, что Евросоюз не вводил санкций в отношении российского продовольствия и удобрений, это ложь, поскольку косвенно запрет на банковские транзакции и передвижение судов влияет на возможность поставок данных российских товаров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он уточнил, что, хотя рубрик "Удобрения и продовольствие из России" в санкционных списках нет, при этом есть запрет на банковские транзакции, в первую очередь для ведущего российского банка "Россельхозбанк", обслуживающего более 90% всех поставок продовольствия из РФ. В санкции также включен запрет на доступ судов из России в европейские порты, а зарубежных - в российские."Санкции также касаются фрахта судов и страхования судов", - добавил министр.В середине ноября Борррель назвал не соответствующими действительности утверждения о том, что санкции против РФ препятствуют поставкам продовольствия в мире.
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"Откровенная ложь". Лавров опроверг заявления об отсутствии санкций на зерно и удобрения
Звучащие заявления о том, что Евросоюз не вводил санкций в отношении российского продовольствия и удобрений, это ложь, поскольку косвенно запрет на банковские транзакции и передвижение судов влияет на возможность поставок данных российских товаров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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санкции, санкции в отношении россии, в мире, россия, сергей лавров, экономика, россельхозбанк, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Санкции, Санкции в отношении России, В мире, Россия, Сергей Лавров, Экономика, Россельхозбанк, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:56 01.12.2022 (обновлено: 13:01 01.12.2022)
 
Лавров заявил о наличии санкций против российского зерна и удобрений

Лавров назвал ложью заявления, что против российского зерна и удобрений нет санкции

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Звучащие заявления о том, что Евросоюз не вводил санкций в отношении российского продовольствия и удобрений, это ложь, поскольку косвенно запрет на банковские транзакции и передвижение судов влияет на возможность поставок данных российских товаров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"До сих пор, по крайней мере неделю назад, я слышал очередное заявление то ли (главы евродипломатии Жозепа) Борреля, то ли еще кого-то из этой евроструктуры о том, что никаких ограничений на экспорт российских удобрений и российского зерна не содержится. Это откровенная ложь", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.
Он уточнил, что, хотя рубрик "Удобрения и продовольствие из России" в санкционных списках нет, при этом есть запрет на банковские транзакции, в первую очередь для ведущего российского банка "Россельхозбанк", обслуживающего более 90% всех поставок продовольствия из РФ. В санкции также включен запрет на доступ судов из России в европейские порты, а зарубежных - в российские.
"Санкции также касаются фрахта судов и страхования судов", - добавил министр.
В середине ноября Борррель назвал не соответствующими действительности утверждения о том, что санкции против РФ препятствуют поставкам продовольствия в мире.
Водорастворимые и гранулированные удобрения - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 17:21
Первая партия российских удобрений отправилась из Европы в Африку
 
СанкцииСанкции в отношении РоссииВ миреРоссияСергей ЛавровЭкономикаРоссельхозбанкМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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