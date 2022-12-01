https://ria.ru/20221201/sanktsii-1835503525.html
Лавров заявил о наличии санкций против российского зерна и удобрений
Лавров заявил о наличии санкций против российского зерна и удобрений - РИА Новости, 01.12.2022
Лавров заявил о наличии санкций против российского зерна и удобрений
Звучащие заявления о том, что Евросоюз не вводил санкций в отношении российского продовольствия и удобрений, это ложь, поскольку косвенно запрет на банковские... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:56
2022-12-01T11:56
2022-12-01T13:01
санкции
санкции в отношении россии
в мире
россия
сергей лавров
экономика
россельхозбанк
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Звучащие заявления о том, что Евросоюз не вводил санкций в отношении российского продовольствия и удобрений, это ложь, поскольку косвенно запрет на банковские транзакции и передвижение судов влияет на возможность поставок данных российских товаров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он уточнил, что, хотя рубрик "Удобрения и продовольствие из России" в санкционных списках нет, при этом есть запрет на банковские транзакции, в первую очередь для ведущего российского банка "Россельхозбанк", обслуживающего более 90% всех поставок продовольствия из РФ. В санкции также включен запрет на доступ судов из России в европейские порты, а зарубежных - в российские."Санкции также касаются фрахта судов и страхования судов", - добавил министр.В середине ноября Борррель назвал не соответствующими действительности утверждения о том, что санкции против РФ препятствуют поставкам продовольствия в мире.
https://ria.ru/20221129/udobreniya-1835087422.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Откровенная ложь". Лавров опроверг заявления об отсутствии санкций на зерно и удобрения
Звучащие заявления о том, что Евросоюз не вводил санкций в отношении российского продовольствия и удобрений, это ложь, поскольку косвенно запрет на банковские транзакции и передвижение судов влияет на возможность поставок данных российских товаров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
2022-12-01T11:56
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PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкции, санкции в отношении россии, в мире, россия, сергей лавров, экономика, россельхозбанк, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Санкции, Санкции в отношении России, В мире, Россия, Сергей Лавров, Экономика, Россельхозбанк, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:56 01.12.2022 (обновлено: 13:01 01.12.2022)
Лавров заявил о наличии санкций против российского зерна и удобрений
Лавров назвал ложью заявления, что против российского зерна и удобрений нет санкции