https://ria.ru/20221201/samarskiy_universitet-1835181070.html

Российские ученые нашли новые материалы для топливных элементов

Российские ученые нашли новые материалы для топливных элементов - РИА Новости, 01.12.2022

Российские ученые нашли новые материалы для топливных элементов

Ученые Самарского университета предложили 220 новых кислород-ионных проводников с улучшенными характеристиками, которые можно использовать в качестве... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T09:00

2022-12-01T09:00

2022-12-01T10:27

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Ученые Самарского университета предложили 220 новых кислород-ионных проводников с улучшенными характеристиками, которые можно использовать в качестве компонентов твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) с повышенной эффективностью. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.ТОТЭ — высокотемпературные топливные элементы, электролитом в которых выступает керамический материал, проницаемый для ионов кислорода. Эти топливные элементы изготавливаются из специальных материалов и применяются в основном в стационарных электростанциях мощностью от 1 кВт и выше.Ученые Самарского университета им. Королева подбирали для ТОТЭ материалы с требуемыми свойствами с помощью современных теоретических методов и высокопроизводительных вычислений. Таким образом они нашли новые материалы с кислород-ионной проводимостью, которые позволят повысить эффективность работы топливных элементов.В работе исследователи впервые применили комплекс методов теоретического анализа проводимости в кристаллических структурах, которые ранее применялись по отдельности, сообщила выпускница аспирантуры кафедры физической химии и хроматографии Самарского университета Елизавета Морхова.По словам Морховой, исследователи модифицируют существующие кристаллохимические и квантово-химические методы и внедряют их новые сочетания, чтобы прогнозировать интересные комбинации структур, потенциально пригодные для практического применения. Затем они синтезируют лучшие из разработанных материалов и проверяют их свойства. Так, например, вместе с учеными МГУ им. М. В. Ломоносова и ИВТЭ УрО РАН они обнаружили перспективные катодные материалы (La2MoO6, Nd2MoO6) и твердый электролит (Pr2MoO6) для ТОТЭ."Новый подход показал свою универсальность. В перспективе, можно прогнозировать соединения как для ТОТЭ, так и для металл-ионных аккумуляторов (МИА), которые находят применение в электротранспорте и мобильных технологиях", — отметила Морхова.Дальнейшая задача научного коллектива — найти новые перспективные соединения для повышения характеристик литий-ионных аккумуляторов, а также для новых типов металл-ионных аккумуляторов, например, натрий-ионных.Разработка поддержана грантом программы "Умник" и многочисленными грантами РНФ, РФФИ и президента РФ. Самарский университет — участник программы Минобрнауки России "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20221011/samarskiy-1822874104.html

https://ria.ru/20221122/vyatgu-1833060370.html

https://ria.ru/20220602/tpu-1792356701.html

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