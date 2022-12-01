https://ria.ru/20221201/rte-1835556131.html

Французский RTE рассказал, как будут отключать электроэнергию зимой

Французский RTE рассказал, как будут отключать электроэнергию зимой - РИА Новости, 01.12.2022

Французский RTE рассказал, как будут отключать электроэнергию зимой

Этой зимой во Франции вероятны кратковременные отключения электроэнергии в отдельных районах в пиковые часы потребления энергии при условии низких температур,... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:51

2022-12-01T13:51

2022-12-01T13:51

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ПАРИЖ, 1 дек – РИА Новости. Этой зимой во Франции вероятны кратковременные отключения электроэнергии в отдельных районах в пиковые часы потребления энергии при условии низких температур, сообщил глава французского национального оператора электрических сетей RTE Ксавье Пьешазик.Пьешазик объяснил, что отключения будут исключительно локальными и не затронут всю территорию метрополии разом. Он отметил, что в течение этих временных отключений по несколько миллионов французов будут оставлены без электроэнергии."Максимум это будет по 10 миллионов человек, мы рассчитываем, что будет меньше. Если мы все будем экономить энергию, отключений в целом будет намного меньше", - отметил он.Глава RTE также сообщил, что о планируемых отключениях электричества французов будут оповещать за три дня, и до последней минуты будет возможность их избежать, если все жители приложат усилия для сокращения энергопотребления."За это время уже будет понятен прогноз погоды, потому что именно он влияет на потребление энергии. Этой зимой мы будем очень зависимы от температур – чем холоднее будет, тем выше риски отключения электричества", - добавил он.В октябре в RTE предупредили, что не исключают рисков отключения электричества этой зимой, отметив, что их удастся избежать лишь в случае снижения энергопотребления на 1%-5% и на 15% в случае экстремально холодной зимы. В RTE отметили, что невозможность перезапустить отключенные атомные энергоблоки в срок грозит "тяжелыми последствиями" для энергоснабжения зимой.На данный момент во Франции функционирует 31 из 56 атомных реакторов. Часть из них была остановлена на плановые ремонтные работы, на 12 весной были обнаружены следы коррозии на сварных швах, подключенных к первому контуру труб аварийной системы охлаждения реакторов. EDF ранее обязалась перезапустить все остановленные реакторы до зимы, чтобы избежать нехватки электроэнергии в стране.

https://ria.ru/20221129/frantsiya-1835075084.html

https://ria.ru/20221130/energopostavki-1835153744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, франция, электричество