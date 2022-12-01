Рейтинг@Mail.ru
Французский RTE рассказал, как будут отключать электроэнергию зимой - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221201/rte-1835556131.html
Французский RTE рассказал, как будут отключать электроэнергию зимой
Французский RTE рассказал, как будут отключать электроэнергию зимой - РИА Новости, 01.12.2022
Французский RTE рассказал, как будут отключать электроэнергию зимой
Этой зимой во Франции вероятны кратковременные отключения электроэнергии в отдельных районах в пиковые часы потребления энергии при условии низких температур,... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:51
2022-12-01T13:51
в мире
франция
электричество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155226/48/1552264847_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_b929a6131c8322fdc366091fb46507c4.jpg
ПАРИЖ, 1 дек – РИА Новости. Этой зимой во Франции вероятны кратковременные отключения электроэнергии в отдельных районах в пиковые часы потребления энергии при условии низких температур, сообщил глава французского национального оператора электрических сетей RTE Ксавье Пьешазик.Пьешазик объяснил, что отключения будут исключительно локальными и не затронут всю территорию метрополии разом. Он отметил, что в течение этих временных отключений по несколько миллионов французов будут оставлены без электроэнергии."Максимум это будет по 10 миллионов человек, мы рассчитываем, что будет меньше. Если мы все будем экономить энергию, отключений в целом будет намного меньше", - отметил он.Глава RTE также сообщил, что о планируемых отключениях электричества французов будут оповещать за три дня, и до последней минуты будет возможность их избежать, если все жители приложат усилия для сокращения энергопотребления."За это время уже будет понятен прогноз погоды, потому что именно он влияет на потребление энергии. Этой зимой мы будем очень зависимы от температур – чем холоднее будет, тем выше риски отключения электричества", - добавил он.В октябре в RTE предупредили, что не исключают рисков отключения электричества этой зимой, отметив, что их удастся избежать лишь в случае снижения энергопотребления на 1%-5% и на 15% в случае экстремально холодной зимы. В RTE отметили, что невозможность перезапустить отключенные атомные энергоблоки в срок грозит "тяжелыми последствиями" для энергоснабжения зимой.На данный момент во Франции функционирует 31 из 56 атомных реакторов. Часть из них была остановлена на плановые ремонтные работы, на 12 весной были обнаружены следы коррозии на сварных швах, подключенных к первому контуру труб аварийной системы охлаждения реакторов. EDF ранее обязалась перезапустить все остановленные реакторы до зимы, чтобы избежать нехватки электроэнергии в стране.
https://ria.ru/20221129/frantsiya-1835075084.html
https://ria.ru/20221130/energopostavki-1835153744.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155226/48/1552264847_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_937e5847078e5f344edbed656d213e0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, электричество
В мире, Франция, Электричество
13:51 01.12.2022
 
Французский RTE рассказал, как будут отключать электроэнергию зимой

Французский оператор электросетей RTE сообщил, как будут отключать электроэнергию зимой

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 дек – РИА Новости. Этой зимой во Франции вероятны кратковременные отключения электроэнергии в отдельных районах в пиковые часы потребления энергии при условии низких температур, сообщил глава французского национального оператора электрических сетей RTE Ксавье Пьешазик.

"Мы планируем кратковременные, локальные, чередующиеся по регионам отключения электричества этой зимой, максимум по два часа, чтобы избежать дисбаланса в наших энергосетях", - рассказал Пьешазик в эфире радиостанции FranceInfo.

Пьешазик объяснил, что отключения будут исключительно локальными и не затронут всю территорию метрополии разом. Он отметил, что в течение этих временных отключений по несколько миллионов французов будут оставлены без электроэнергии.
"Максимум это будет по 10 миллионов человек, мы рассчитываем, что будет меньше. Если мы все будем экономить энергию, отключений в целом будет намного меньше", - отметил он.
Глава RTE также сообщил, что о планируемых отключениях электричества французов будут оповещать за три дня, и до последней минуты будет возможность их избежать, если все жители приложат усилия для сокращения энергопотребления.
Прохожие на пешеходном переходе во время снегопада в Париже - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 16:38
Во Франции опасаются, что потребление энергии зимой превысит ее выработку
"За это время уже будет понятен прогноз погоды, потому что именно он влияет на потребление энергии. Этой зимой мы будем очень зависимы от температур – чем холоднее будет, тем выше риски отключения электричества", - добавил он.
В октябре в RTE предупредили, что не исключают рисков отключения электричества этой зимой, отметив, что их удастся избежать лишь в случае снижения энергопотребления на 1%-5% и на 15% в случае экстремально холодной зимы. В RTE отметили, что невозможность перезапустить отключенные атомные энергоблоки в срок грозит "тяжелыми последствиями" для энергоснабжения зимой.
На данный момент во Франции функционирует 31 из 56 атомных реакторов. Часть из них была остановлена на плановые ремонтные работы, на 12 весной были обнаружены следы коррозии на сварных швах, подключенных к первому контуру труб аварийной системы охлаждения реакторов. EDF ранее обязалась перезапустить все остановленные реакторы до зимы, чтобы избежать нехватки электроэнергии в стране.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 00:10
Постпред в Вене: Европа потеряла Россию как энергопоставщика
 
В миреФранцияЭлектричество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала