https://ria.ru/20221201/rossiya-1835578716.html
Медведев назвал сохранение России и ее жителей главной задачей властей
Медведев назвал сохранение России и ее жителей главной задачей властей - РИА Новости, 01.12.2022
Медведев назвал сохранение России и ее жителей главной задачей властей
Председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что наша задача - сохранить страну и людей, в том числе тех, кто вновь стал гражданами РФ, в противном случае он... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:56
2022-12-01T14:56
2022-12-01T15:04
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
россия
ситуация в днр и лнр
безопасность
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что наша задача - сохранить страну и людей, в том числе тех, кто вновь стал гражданами РФ, в противном случае он предрёк незавидное будущее: "Не просто ноги вытрут, на части порвут"."Наша задача - сохранить страну и сохранить наших людей. В том числе тех людей, которые снова стали гражданами Российской Федерации. Если мы этого не сделаем, наше будущее не завидно. Не просто ноги вытрут, на части порвут", - сказал он на встрече с благотворителями и меценатами. Медведев добавил, что какими бы дипломатическими выражениями это все ни прикрывалось, это остается фактом.При этом он обратил внимание на изменившуюся полемику оппонентов. "Они уже не стесняясь говорят о том, чего они добиваются. И нам стесняться нечего. Мы защищаем свою землю. Мы защищаем своих людей", - сказал он.Медведев добавил, что "у нас есть особый характер, за счет чего мы очень часто побеждали". "Не только за счет оружия, не только за счет мощи, но и за счет характера. И сейчас мы по сути защищаем не только нашу страну и наших близких, мы защищаем нашу историю. Чтобы все, что происходило, не было напрасным", - отметил председатель ЕР.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, ситуация в днр и лнр, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Безопасность
14:56 01.12.2022 (обновлено: 15:04 01.12.2022)
Медведев назвал сохранение России и ее жителей главной задачей властей
Медведев предрек незавидное будущее России, если не удастся сохранить ее саму и ее жителей
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что наша задача - сохранить страну и людей, в том числе тех, кто вновь стал гражданами РФ, в противном случае он предрёк незавидное будущее: "Не просто ноги вытрут, на части порвут".
"Наша задача - сохранить страну и сохранить наших людей. В том числе тех людей, которые снова стали гражданами Российской Федерации. Если мы этого не сделаем, наше будущее не завидно. Не просто ноги вытрут, на части порвут", - сказал он на встрече с благотворителями и меценатами. Медведев добавил, что какими бы дипломатическими выражениями это все ни прикрывалось, это остается фактом.
При этом он обратил внимание на изменившуюся полемику оппонентов. "Они уже не стесняясь говорят о том, чего они добиваются. И нам стесняться нечего. Мы защищаем свою землю. Мы защищаем своих людей", - сказал он.
Медведев добавил, что "у нас есть особый характер, за счет чего мы очень часто побеждали". "Не только за счет оружия, не только за счет мощи, но и за счет характера. И сейчас мы по сути защищаем не только нашу страну и наших близких, мы защищаем нашу историю. Чтобы все, что происходило, не было напрасным", - отметил председатель ЕР.