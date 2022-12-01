https://ria.ru/20221201/rossiya-1835578716.html

Медведев назвал сохранение России и ее жителей главной задачей властей

Медведев назвал сохранение России и ее жителей главной задачей властей - РИА Новости, 01.12.2022

Медведев назвал сохранение России и ее жителей главной задачей властей

Председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что наша задача - сохранить страну и людей, в том числе тех, кто вновь стал гражданами РФ, в противном случае он... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:56

2022-12-01T14:56

2022-12-01T15:04

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

россия

ситуация в днр и лнр

безопасность

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что наша задача - сохранить страну и людей, в том числе тех, кто вновь стал гражданами РФ, в противном случае он предрёк незавидное будущее: "Не просто ноги вытрут, на части порвут"."Наша задача - сохранить страну и сохранить наших людей. В том числе тех людей, которые снова стали гражданами Российской Федерации. Если мы этого не сделаем, наше будущее не завидно. Не просто ноги вытрут, на части порвут", - сказал он на встрече с благотворителями и меценатами. Медведев добавил, что какими бы дипломатическими выражениями это все ни прикрывалось, это остается фактом.При этом он обратил внимание на изменившуюся полемику оппонентов. "Они уже не стесняясь говорят о том, чего они добиваются. И нам стесняться нечего. Мы защищаем свою землю. Мы защищаем своих людей", - сказал он.Медведев добавил, что "у нас есть особый характер, за счет чего мы очень часто побеждали". "Не только за счет оружия, не только за счет мощи, но и за счет характера. И сейчас мы по сути защищаем не только нашу страну и наших близких, мы защищаем нашу историю. Чтобы все, что происходило, не было напрасным", - отметил председатель ЕР.

https://ria.ru/20221128/front-1834601038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий медведев, россия, ситуация в днр и лнр, безопасность