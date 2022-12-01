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Медведев не считает украинцев противниками России - РИА Новости, 01.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/rossiya-1835564528.html
Медведев не считает украинцев противниками России
Медведев не считает украинцев противниками России - РИА Новости, 01.12.2022
Медведев не считает украинцев противниками России
Противники России не украинцы, а те, кто внедряет нацистскую идеологию, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:09
2022-12-01T14:09
специальная военная операция на украине
общество
дмитрий медведев
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Противники России не украинцы, а те, кто внедряет нацистскую идеологию, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев."Наш противник - это же не украинцы как нация. Это действительно близкие люди, это все понятно. А именно те, кто внедряет определенную идеологию. И делают это, скажем прямо, не без успеха", - сказал он на встрече с благотворителями и меценатами.Медведев добавил, что в этой связи надо максимально поддерживать проекты, направленные на сохранение памяти о происходящих событиях.
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общество, дмитрий медведев, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Дмитрий Медведев, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:09 01.12.2022
 
Медведев не считает украинцев противниками России

Медведев назвал противниками России не украинцев, а тех, кто внедряет нацистскую идеологию

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Противники России не украинцы, а те, кто внедряет нацистскую идеологию, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"Наш противник - это же не украинцы как нация. Это действительно близкие люди, это все понятно. А именно те, кто внедряет определенную идеологию. И делают это, скажем прямо, не без успеха", - сказал он на встрече с благотворителями и меценатами.
Медведев добавил, что в этой связи надо максимально поддерживать проекты, направленные на сохранение памяти о происходящих событиях.
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