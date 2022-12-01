https://ria.ru/20221201/rossiya-1835564528.html

Медведев не считает украинцев противниками России

Медведев не считает украинцев противниками России - РИА Новости, 01.12.2022

Медведев не считает украинцев противниками России

Противники России не украинцы, а те, кто внедряет нацистскую идеологию, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:09

2022-12-01T14:09

2022-12-01T14:09

специальная военная операция на украине

общество

дмитрий медведев

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Противники России не украинцы, а те, кто внедряет нацистскую идеологию, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев."Наш противник - это же не украинцы как нация. Это действительно близкие люди, это все понятно. А именно те, кто внедряет определенную идеологию. И делают это, скажем прямо, не без успеха", - сказал он на встрече с благотворителями и меценатами.Медведев добавил, что в этой связи надо максимально поддерживать проекты, направленные на сохранение памяти о происходящих событиях.

https://ria.ru/20221125/boevik-1834103048.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, дмитрий медведев, россия, украина, ситуация в днр и лнр