https://ria.ru/20221201/rosatom-1835469189.html

Путин поздравил работников "Росатома" с 15-летием госкорпорации

Путин поздравил работников "Росатома" с 15-летием госкорпорации - РИА Новости, 01.12.2022

Путин поздравил работников "Росатома" с 15-летием госкорпорации

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов с 15-летием государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", отметив уникальный вклад... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:20

2022-12-01T10:20

2022-12-01T10:20

технологии

владимир путин

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов с 15-летием государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", отметив уникальный вклад атомной отрасли в обеспечение ядерного паритета и обороноспособности нашей страны."Поздравляю вас с 15-летием Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"... Многое делается для хозяйственного освоения арктических территорий, развития Северного морского пути. И конечно, атомная отрасль вносит поистине уникальный вклад в обеспечение ядерного паритета и обороноспособности нашей страны", - говорится в сообщении.Он добавил, что за минувшее время отечественная атомная отрасль прошла большой путь: была создана вертикально интегрированная корпорация с полным циклом компетенций в области атомной энергетики – от добычи урана до сооружения и эксплуатации АЭС. Существенно выросли показатели в выработке электроэнергии, построены новые энергоблоки, в том числе за рубежом.Путин отметил, что корпорация неизменно уделяет приоритетное внимание реализации масштабных программ в сфере науки, ядерной медицины и экологии, в судо- и авиастроении, в цифровых технологиях. Президент уверен, что работники и впредь будут добросовестно трудиться, достойно решать поставленные ответственные задачи на благо Отечества. Российский лидер пожелал работникам и ветеранам государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" осуществления намеченных планов и всего наилучшего.

https://ria.ru/20221121/reaktory-1832434122.html

россия

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Кирилл Волков

технологии, владимир путин, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"