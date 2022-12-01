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Путин поздравил работников "Росатома" с 15-летием госкорпорации - РИА Новости, 01.12.2022
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Путин поздравил работников "Росатома" с 15-летием госкорпорации
Путин поздравил работников "Росатома" с 15-летием госкорпорации - РИА Новости, 01.12.2022
Путин поздравил работников "Росатома" с 15-летием госкорпорации
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов с 15-летием государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", отметив уникальный вклад... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:20
2022-12-01T10:20
технологии
владимир путин
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов с 15-летием государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", отметив уникальный вклад атомной отрасли в обеспечение ядерного паритета и обороноспособности нашей страны."Поздравляю вас с 15-летием Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"... Многое делается для хозяйственного освоения арктических территорий, развития Северного морского пути. И конечно, атомная отрасль вносит поистине уникальный вклад в обеспечение ядерного паритета и обороноспособности нашей страны", - говорится в сообщении.Он добавил, что за минувшее время отечественная атомная отрасль прошла большой путь: была создана вертикально интегрированная корпорация с полным циклом компетенций в области атомной энергетики – от добычи урана до сооружения и эксплуатации АЭС. Существенно выросли показатели в выработке электроэнергии, построены новые энергоблоки, в том числе за рубежом.Путин отметил, что корпорация неизменно уделяет приоритетное внимание реализации масштабных программ в сфере науки, ядерной медицины и экологии, в судо- и авиастроении, в цифровых технологиях. Президент уверен, что работники и впредь будут добросовестно трудиться, достойно решать поставленные ответственные задачи на благо Отечества. Российский лидер пожелал работникам и ветеранам государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" осуществления намеченных планов и всего наилучшего.
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технологии, владимир путин, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Технологии, Владимир Путин, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
10:20 01.12.2022
 
Путин поздравил работников "Росатома" с 15-летием госкорпорации

Путин поздравил работников и ветеранов "Росатома" с 15-летием госкорпорации

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов с 15-летием государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", отметив уникальный вклад атомной отрасли в обеспечение ядерного паритета и обороноспособности нашей страны.
"Поздравляю вас с 15-летием Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"... Многое делается для хозяйственного освоения арктических территорий, развития Северного морского пути. И конечно, атомная отрасль вносит поистине уникальный вклад в обеспечение ядерного паритета и обороноспособности нашей страны", - говорится в сообщении.
Он добавил, что за минувшее время отечественная атомная отрасль прошла большой путь: была создана вертикально интегрированная корпорация с полным циклом компетенций в области атомной энергетики – от добычи урана до сооружения и эксплуатации АЭС. Существенно выросли показатели в выработке электроэнергии, построены новые энергоблоки, в том числе за рубежом.
Путин отметил, что корпорация неизменно уделяет приоритетное внимание реализации масштабных программ в сфере науки, ядерной медицины и экологии, в судо- и авиастроении, в цифровых технологиях. Президент уверен, что работники и впредь будут добросовестно трудиться, достойно решать поставленные ответственные задачи на благо Отечества. Российский лидер пожелал работникам и ветеранам государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" осуществления намеченных планов и всего наилучшего.
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ТехнологииВладимир ПутинРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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