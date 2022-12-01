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Новым регионам нужно врасти в российскую действительность, заявил Путин - РИА Новости, 01.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/regiony-1835656687.html
Новым регионам нужно врасти в российскую действительность, заявил Путин
Новым регионам нужно врасти в российскую действительность, заявил Путин - РИА Новости, 01.12.2022
Новым регионам нужно врасти в российскую действительность, заявил Путин
С жителями новых регионов надо работать, чтобы они могли ощутить пользу от возвращения в Россию, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:17
2022-12-01T18:41
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
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СОЧИ, 1 дек — РИА Новости. С жителями новых регионов надо работать, чтобы они могли ощутить пользу от возвращения в Россию, заявил Владимир Путин."Актуальная задача — это, конечно, интегрирование новых территорий России в научную среду, в образовательную среду", — сказал президент на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".Он добавил, что людям из присоединенных регионов России нужно "врасти в российскую действительность" и для этого нужно работать в этих регионах так, "чтобы люди почувствовали преимущества от вхождения в Россию"."Это наши люди, поэтому мы, конечно, должны сделать все для того, чтобы их поддержать", — заявил глава государства.Помимо этого, Путин пообещал как можно скорее решить вопрос с признанием документов об образовании жителей новых регионов. Глава государства также добавил, что власти делают все возможное, чтобы льготы распространялись и на ученых из этих субъектов. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам голосования, после чего подписал соглашения с главами новых субъектов о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221201/deti-1835560197.html
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Путин об интеграции новых территорий России в научную среду
С жителями новых регионов надо работать, чтобы они могли ощутить пользу от возвращения в Россию, заявил Владимир Путин. "Актуальная задача — это, конечно, интегрирование новых территорий России в научную среду, в образовательную среду", — сказал президент на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".
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общество, владимир путин, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:17 01.12.2022 (обновлено: 18:41 01.12.2022)
 
Новым регионам нужно врасти в российскую действительность, заявил Путин

Путин призвал дать жителям новых регионов почувствовать преимущества жизни в России

Читать ria.ru в
СОЧИ, 1 дек — РИА Новости. С жителями новых регионов надо работать, чтобы они могли ощутить пользу от возвращения в Россию, заявил Владимир Путин.
"Актуальная задача — это, конечно, интегрирование новых территорий России в научную среду, в образовательную среду", — сказал президент на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".
Он добавил, что людям из присоединенных регионов России нужно "врасти в российскую действительность" и для этого нужно работать в этих регионах так, "чтобы люди почувствовали преимущества от вхождения в Россию".
"Это наши люди, поэтому мы, конечно, должны сделать все для того, чтобы их поддержать", — заявил глава государства.
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Помимо этого, Путин пообещал как можно скорее решить вопрос с признанием документов об образовании жителей новых регионов. Глава государства также добавил, что власти делают все возможное, чтобы льготы распространялись и на ученых из этих субъектов.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам голосования, после чего подписал соглашения с главами новых субъектов о принятии регионов в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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