https://ria.ru/20221201/regiony-1835656687.html

Новым регионам нужно врасти в российскую действительность, заявил Путин

Новым регионам нужно врасти в российскую действительность, заявил Путин - РИА Новости, 01.12.2022

Новым регионам нужно врасти в российскую действительность, заявил Путин

С жителями новых регионов надо работать, чтобы они могли ощутить пользу от возвращения в Россию, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T17:17

2022-12-01T17:17

2022-12-01T18:41

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общество

владимир путин

россия

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херсонская область

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СОЧИ, 1 дек — РИА Новости. С жителями новых регионов надо работать, чтобы они могли ощутить пользу от возвращения в Россию, заявил Владимир Путин."Актуальная задача — это, конечно, интегрирование новых территорий России в научную среду, в образовательную среду", — сказал президент на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".Он добавил, что людям из присоединенных регионов России нужно "врасти в российскую действительность" и для этого нужно работать в этих регионах так, "чтобы люди почувствовали преимущества от вхождения в Россию"."Это наши люди, поэтому мы, конечно, должны сделать все для того, чтобы их поддержать", — заявил глава государства.Помимо этого, Путин пообещал как можно скорее решить вопрос с признанием документов об образовании жителей новых регионов. Глава государства также добавил, что власти делают все возможное, чтобы льготы распространялись и на ученых из этих субъектов. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам голосования, после чего подписал соглашения с главами новых субъектов о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221201/deti-1835560197.html

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин об интеграции новых территорий России в научную среду С жителями новых регионов надо работать, чтобы они могли ощутить пользу от возвращения в Россию, заявил Владимир Путин. "Актуальная задача — это, конечно, интегрирование новых территорий России в научную среду, в образовательную среду", — сказал президент на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус". 2022-12-01T17:17 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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