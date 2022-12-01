https://ria.ru/20221201/reagenty-1835667465.html

Путин пообещал решить вопрос нехватки химических реагентов

Путин пообещал решить вопрос нехватки химических реагентов - РИА Новости, 01.12.2022

Путин пообещал решить вопрос нехватки химических реагентов

Президент России Владимир Путин пообещал разрешить проблему с нехваткой базовых химических реагентов, которые находятся в санкционном списке и их производством... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T17:38

2022-12-01T17:38

2022-12-01T17:38

наука

владимир путин

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

наука

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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал разрешить проблему с нехваткой базовых химических реагентов, которые находятся в санкционном списке и их производством в России, обсудив темы с Минобрнауки России и Минпромторгом."Ясно, что предложение ваше продиктовано сегодняшней ситуацией. Да и раньше всё, что касается этого направления по реагентам, вопросов было много, а сейчас их стало еще больше. Поэтому обязательно сформулируем такое поручение Мипромторгу и значит - министерству образования и науки. И, надеюсь, решение найдем. Не думаю, что нужна какая-то колоссальная субсидия для того, чтобы организовать работу по микротоннажной химии", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".Один из участников встречи президента с учеными рассказал президенту про сегмент малотоннажной химии, который критически важен для многих отраслей.На площадке парка наук и искусства "Сириус" 1 декабря открылся II конгресс молодых ученых. В ходе мероприятия политики и ученые из 40 стран обсуждают пути достижения научного и технологического суверенитета РФ, перспективы международного сотрудничества, связи науки и общества.

https://ria.ru/20221201/psikhologiya-1835661225.html

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владимир путин, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), наука