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Путин пообещал решить вопрос нехватки химических реагентов
Путин пообещал решить вопрос нехватки химических реагентов - РИА Новости, 01.12.2022
Путин пообещал решить вопрос нехватки химических реагентов
Президент России Владимир Путин пообещал разрешить проблему с нехваткой базовых химических реагентов, которые находятся в санкционном списке и их производством... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:38
2022-12-01T17:38
2022-12-01T17:38
наука
владимир путин
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
наука
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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал разрешить проблему с нехваткой базовых химических реагентов, которые находятся в санкционном списке и их производством в России, обсудив темы с Минобрнауки России и Минпромторгом."Ясно, что предложение ваше продиктовано сегодняшней ситуацией. Да и раньше всё, что касается этого направления по реагентам, вопросов было много, а сейчас их стало еще больше. Поэтому обязательно сформулируем такое поручение Мипромторгу и значит - министерству образования и науки. И, надеюсь, решение найдем. Не думаю, что нужна какая-то колоссальная субсидия для того, чтобы организовать работу по микротоннажной химии", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".Один из участников встречи президента с учеными рассказал президенту про сегмент малотоннажной химии, который критически важен для многих отраслей.На площадке парка наук и искусства "Сириус" 1 декабря открылся II конгресс молодых ученых. В ходе мероприятия политики и ученые из 40 стран обсуждают пути достижения научного и технологического суверенитета РФ, перспективы международного сотрудничества, связи науки и общества.
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владимир путин, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), наука
Наука, Владимир Путин, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Наука
Путин пообещал решить вопрос нехватки химических реагентов
Путин пообещал решить вопрос нехватки химических реагентов, обсудив вопрос с Минпромторгом
СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал разрешить проблему с нехваткой базовых химических реагентов, которые находятся в санкционном списке и их производством в России, обсудив темы с Минобрнауки России и Минпромторгом.
"Ясно, что предложение ваше продиктовано сегодняшней ситуацией. Да и раньше всё, что касается этого направления по реагентам, вопросов было много, а сейчас их стало еще больше. Поэтому обязательно сформулируем такое поручение Мипромторгу и значит - министерству образования и науки. И, надеюсь, решение найдем. Не думаю, что нужна какая-то колоссальная субсидия для того, чтобы организовать работу по микротоннажной химии", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".
Один из участников встречи президента с учеными рассказал президенту про сегмент малотоннажной химии, который критически важен для многих отраслей.
На площадке парка наук и искусства "Сириус" 1 декабря открылся II конгресс молодых ученых. В ходе мероприятия политики и ученые из 40 стран обсуждают пути достижения научного и технологического суверенитета РФ, перспективы международного сотрудничества, связи науки и общества.