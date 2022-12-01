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Пушков назвал признак "непримиримого" раскола в США
Пушков назвал признак "непримиримого" раскола в США - РИА Новости, 01.12.2022
Пушков назвал признак "непримиримого" раскола в США
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал конфликт между новым владельцем Twitter Илоном Маском и компанией Apple. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T02:25
2022-12-01T02:25
2022-12-01T02:25
в мире
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илон маск
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джо байден
сша
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apple
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал конфликт между новым владельцем Twitter Илоном Маском и компанией Apple.Ранее бизнесмен подверг критике Apple, которая перестала размещать рекламу в Twitter, предположив, что она "ненавидит свободу слова в Америке". Также он заявлял, что Apple угрожает удалить соцсеть из магазина приложений, пообещав в связи с этим сделать альтернативный смартфон, если Twitter станут удалять из основных магазинов приложений."Похоже, Илон Маск не на шутку сцепился с либералами из-за новой политики Twitter. Независимо от исхода схватки, она важна сама по себе как первый случай раскола в дотоле одномерной среде глобальных сетевых платформ, где допускался лишь ультра-либеральный тип мышления, а все остальные взгляды и позиции находятся под угрозой бана", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По мнению сенатора, данный раскол отражает размежевание в США "на два непримиримых стана".Ранее Маск заявлял, что при прежнем руководстве Twitter занимался вмешательством в выборы. "Очевидная реальность, как известно давним пользователям, заключается в том, что Twitter очень долгое время не справлялся с доверием и безопасностью и вмешивался в выборы", - сообщал он, не уточнив, какие именно выборы он имел в виду.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента. По его словам, новая версия социальной сети будет намного более эффективной, прозрачной и беспристрастной.В ноябре, уже после приобретения Twitter бизнесменом, президент США Джо Байден выступал с критикой в адрес соцсети, в частности, утверждая, что она распространяет ложь по всему миру. На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что ряд крупных брендов снизили траты на рекламу в Twitter из-за политики нового владельца соцсети.
https://ria.ru/20221130/twitter-1835419085.html
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в мире, технологии, илон маск, алексей пушков, джо байден, сша, twitter, apple
В мире, Технологии, Илон Маск, Алексей Пушков, Джо Байден, США, Twitter, Apple
Пушков назвал признак "непримиримого" раскола в США
Сенатор Пушков: ситуация с Twitter отражает размежевание в США на два "непримиримых стана"
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости.
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал
конфликт между новым владельцем Twitter Илоном Маском и компанией Apple.
Ранее бизнесмен подверг критике Apple, которая перестала размещать рекламу в Twitter, предположив, что она "ненавидит свободу слова в Америке". Также он заявлял, что Apple угрожает удалить соцсеть из магазина приложений, пообещав в связи с этим сделать альтернативный смартфон, если Twitter станут удалять из основных магазинов приложений.
"Похоже, Илон Маск не на шутку сцепился с либералами из-за новой политики Twitter. Независимо от исхода схватки, она важна сама по себе как первый случай раскола в дотоле одномерной среде глобальных сетевых платформ, где допускался лишь ультра-либеральный тип мышления, а все остальные взгляды и позиции находятся под угрозой бана", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По мнению сенатора, данный раскол отражает размежевание в США
"на два непримиримых стана".
Ранее Маск заявлял, что при прежнем руководстве Twitter занимался вмешательством в выборы. "Очевидная реальность, как известно давним пользователям, заключается в том, что Twitter очень долгое время не справлялся с доверием и безопасностью и вмешивался в выборы", - сообщал он, не уточнив, какие именно выборы он имел в виду.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента. По его словам, новая версия социальной сети будет намного более эффективной, прозрачной и беспристрастной.
В ноябре, уже после приобретения Twitter бизнесменом, президент США Джо Байден
выступал с критикой в адрес соцсети, в частности, утверждая, что она распространяет ложь по всему миру. На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что ряд крупных брендов снизили траты на рекламу в Twitter из-за политики нового владельца соцсети.