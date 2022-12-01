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Житель белгородского села пострадал при обстреле - РИА Новости, 01.12.2022
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Житель белгородского села пострадал при обстреле
Житель белгородского села пострадал при обстреле - РИА Новости, 01.12.2022
Житель белгородского села пострадал при обстреле
Житель села Муром Белгородской области получил осколочные ранения в результате обстрела, его госпитализировали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T18:40
2022-12-01T18:40
происшествия
вячеслав гладков
муром
белгородская область
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ВОРОНЕЖ, 1 дек - РИА Новости. Житель села Муром Белгородской области получил осколочные ранения в результате обстрела, его госпитализировали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Целый день под обстрелом село Муром Шебекинского городского округа. Есть пострадавший: мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Состояние средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Есть повреждения в двух частных домовладениях и линии электропередачи. Оперативные службы продолжают подомовой обход территории", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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происшествия, вячеслав гладков, муром, белгородская область
Происшествия, Вячеслав Гладков, Муром, Белгородская область
18:40 01.12.2022
 
Житель белгородского села пострадал при обстреле

Губернатор Гладков: житель села Муром Белгородской области пострадал в результате обстрела

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 1 дек - РИА Новости. Житель села Муром Белгородской области получил осколочные ранения в результате обстрела, его госпитализировали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Целый день под обстрелом село Муром Шебекинского городского округа. Есть пострадавший: мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Состояние средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Есть повреждения в двух частных домовладениях и линии электропередачи. Оперативные службы продолжают подомовой обход территории", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияВячеслав ГладковМуромБелгородская область
 
 
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