https://ria.ru/20221201/ranenyy-1835692496.html

Житель белгородского села пострадал при обстреле

Житель белгородского села пострадал при обстреле - РИА Новости, 01.12.2022

Житель белгородского села пострадал при обстреле

Житель села Муром Белгородской области получил осколочные ранения в результате обстрела, его госпитализировали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T18:40

2022-12-01T18:40

2022-12-01T18:40

происшествия

вячеслав гладков

муром

белгородская область

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ВОРОНЕЖ, 1 дек - РИА Новости. Житель села Муром Белгородской области получил осколочные ранения в результате обстрела, его госпитализировали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Целый день под обстрелом село Муром Шебекинского городского округа. Есть пострадавший: мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Состояние средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Есть повреждения в двух частных домовладениях и линии электропередачи. Оперативные службы продолжают подомовой обход территории", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221130/bpla-1835161447.html

муром

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, вячеслав гладков, муром, белгородская область