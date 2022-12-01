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Судмедэксперт рассказала о следах пыток на телах бойцов ЛНР
Судмедэксперт рассказала о следах пыток на телах бойцов ЛНР - РИА Новости, 01.12.2022
Судмедэксперт рассказала о следах пыток на телах бойцов ЛНР
Эксперты обнаружили следы многократных пыток и истязаний на возвращенных Киевом телах бойцов Народной милиции Луганской Народной Республики, заявила заведующая... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:27
2022-12-01T12:27
2022-12-01T12:27
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 1 дек – РИА Новости. Эксперты обнаружили следы многократных пыток и истязаний на возвращенных Киевом телах бойцов Народной милиции Луганской Народной Республики, заявила заведующая отдела экспертизы трупов Луганского республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Ксения Макарова."К нам на экспертизу трупов попадает большое количество (тел – ред.) военнослужащих с множественными повреждениями, ранениями, ушибами, характер которых позволяет сделать вывод о их многократном длительном причинении", - констатировала она.Она уточнила, что эксперты фиксировали на телах множественные ушибы, кровоподтеки, следы термических воздействий, которые, по мнению специалистов, свидетельствуют о применении к еще живым военнослужащим пыток."Характер этих повреждений позволяет сделать вывод о том, что у военнопленных военнослужащих отсутствовало оказание первичной медицинской помощи, потому что при оказании первой медицинской помощи возможно было сохранение жизней всех военнопленных", - пояснила Макарова.
https://ria.ru/20221201/vsu-1835488447.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина
Судмедэксперт рассказала о следах пыток на телах бойцов ЛНР
Судмедэксперт Макарова: на возвращенных Киевом телах бойцов ЛНР обнаружили следы пыток
ЛУГАНСК, 1 дек – РИА Новости. Эксперты обнаружили следы многократных пыток и истязаний на возвращенных Киевом телах бойцов Народной милиции Луганской Народной Республики, заявила заведующая отдела экспертизы трупов Луганского республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Ксения Макарова.
"К нам на экспертизу трупов попадает большое количество (тел – ред.) военнослужащих с множественными повреждениями, ранениями, ушибами, характер которых позволяет сделать вывод о их многократном длительном причинении", - констатировала она.
Она уточнила, что эксперты фиксировали на телах множественные ушибы, кровоподтеки, следы термических воздействий, которые, по мнению специалистов, свидетельствуют о применении к еще живым военнослужащим пыток.
"Характер этих повреждений позволяет сделать вывод о том, что у военнопленных военнослужащих отсутствовало оказание первичной медицинской помощи, потому что при оказании первой медицинской помощи возможно было сохранение жизней всех военнопленных", - пояснила Макарова.