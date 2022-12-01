https://ria.ru/20221201/pytki-1835516974.html

Судмедэксперт рассказала о следах пыток на телах бойцов ЛНР

Судмедэксперт рассказала о следах пыток на телах бойцов ЛНР - РИА Новости, 01.12.2022

Судмедэксперт рассказала о следах пыток на телах бойцов ЛНР

Эксперты обнаружили следы многократных пыток и истязаний на возвращенных Киевом телах бойцов Народной милиции Луганской Народной Республики, заявила заведующая... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:27

2022-12-01T12:27

2022-12-01T12:27

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 1 дек – РИА Новости. Эксперты обнаружили следы многократных пыток и истязаний на возвращенных Киевом телах бойцов Народной милиции Луганской Народной Республики, заявила заведующая отдела экспертизы трупов Луганского республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Ксения Макарова."К нам на экспертизу трупов попадает большое количество (тел – ред.) военнослужащих с множественными повреждениями, ранениями, ушибами, характер которых позволяет сделать вывод о их многократном длительном причинении", - констатировала она.Она уточнила, что эксперты фиксировали на телах множественные ушибы, кровоподтеки, следы термических воздействий, которые, по мнению специалистов, свидетельствуют о применении к еще живым военнослужащим пыток."Характер этих повреждений позволяет сделать вывод о том, что у военнопленных военнослужащих отсутствовало оказание первичной медицинской помощи, потому что при оказании первой медицинской помощи возможно было сохранение жизней всех военнопленных", - пояснила Макарова.

https://ria.ru/20221201/vsu-1835488447.html

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, украина