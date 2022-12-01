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Судмедэксперт рассказала о следах пыток на телах бойцов ЛНР - РИА Новости, 01.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/pytki-1835516974.html
Судмедэксперт рассказала о следах пыток на телах бойцов ЛНР
Судмедэксперт рассказала о следах пыток на телах бойцов ЛНР - РИА Новости, 01.12.2022
Судмедэксперт рассказала о следах пыток на телах бойцов ЛНР
Эксперты обнаружили следы многократных пыток и истязаний на возвращенных Киевом телах бойцов Народной милиции Луганской Народной Республики, заявила заведующая... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:27
2022-12-01T12:27
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 1 дек – РИА Новости. Эксперты обнаружили следы многократных пыток и истязаний на возвращенных Киевом телах бойцов Народной милиции Луганской Народной Республики, заявила заведующая отдела экспертизы трупов Луганского республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Ксения Макарова."К нам на экспертизу трупов попадает большое количество (тел – ред.) военнослужащих с множественными повреждениями, ранениями, ушибами, характер которых позволяет сделать вывод о их многократном длительном причинении", - констатировала она.Она уточнила, что эксперты фиксировали на телах множественные ушибы, кровоподтеки, следы термических воздействий, которые, по мнению специалистов, свидетельствуют о применении к еще живым военнослужащим пыток."Характер этих повреждений позволяет сделать вывод о том, что у военнопленных военнослужащих отсутствовало оказание первичной медицинской помощи, потому что при оказании первой медицинской помощи возможно было сохранение жизней всех военнопленных", - пояснила Макарова.
https://ria.ru/20221201/vsu-1835488447.html
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луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина
12:27 01.12.2022
 
Судмедэксперт рассказала о следах пыток на телах бойцов ЛНР

Судмедэксперт Макарова: на возвращенных Киевом телах бойцов ЛНР обнаружили следы пыток

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБМП с военнослужащими ВС РФ
БМП с военнослужащими ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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БМП с военнослужащими ВС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 дек – РИА Новости. Эксперты обнаружили следы многократных пыток и истязаний на возвращенных Киевом телах бойцов Народной милиции Луганской Народной Республики, заявила заведующая отдела экспертизы трупов Луганского республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Ксения Макарова.
"К нам на экспертизу трупов попадает большое количество (тел – ред.) военнослужащих с множественными повреждениями, ранениями, ушибами, характер которых позволяет сделать вывод о их многократном длительном причинении", - констатировала она.
Она уточнила, что эксперты фиксировали на телах множественные ушибы, кровоподтеки, следы термических воздействий, которые, по мнению специалистов, свидетельствуют о применении к еще живым военнослужащим пыток.
"Характер этих повреждений позволяет сделать вывод о том, что у военнопленных военнослужащих отсутствовало оказание первичной медицинской помощи, потому что при оказании первой медицинской помощи возможно было сохранение жизней всех военнопленных", - пояснила Макарова.
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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