https://ria.ru/20221201/pvo-1835437281.html

США заключили контракт на закупку системы ПВО NASAMS для Украины

США заключили контракт на закупку системы ПВО NASAMS для Украины - РИА Новости, 01.12.2022

США заключили контракт на закупку системы ПВО NASAMS для Украины

Власти США заключили контракт на 1,2 миллиарда долларов с компанией Raytheon на закупку систем противовоздушной обороны NASAMS для Украины, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T01:16

2022-12-01T01:16

2022-12-01T01:37

сша

украина

raytheon

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Власти США заключили контракт на 1,2 миллиарда долларов с компанией Raytheon на закупку систем противовоздушной обороны NASAMS для Украины, заявили в Пентагоне."Raytheon получил контракт с фиксированной стоимостью на 1 миллиард 216 миллионов долларов на закупку NASAMS и связанного с ними оборудования, услуг и запасных частей для поддержки усилий на Украине", - говорится в сообщении.В Москве ранее отмечали, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://radiosputnik.ria.ru/20221130/pvo-1835418959.html

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сша, украина, raytheon, министерство обороны сша