https://ria.ru/20221201/putin-1835680906.html

В графике Путина нет телефонного разговора с Макроном, заявил Песков

В графике Путина нет телефонного разговора с Макроном, заявил Песков - РИА Новости, 01.12.2022

В графике Путина нет телефонного разговора с Макроном, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что у российского лидера Владимира Путина в рабочих планах пока нет телефонного разговора с РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T18:06

2022-12-01T18:06

2022-12-01T18:13

владимир путин

эммануэль макрон

дмитрий песков

россия

франция

сша

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что у российского лидера Владимира Путина в рабочих планах пока нет телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном."Пока нет", - сказал он.Ранее Макрон заявил, что планирует поговорить с Путиным после встречи с президентом США Джо Байденом.

https://ria.ru/20221126/frantsiya-1834488174.html

россия

франция

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, россия, франция, сша