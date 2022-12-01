https://ria.ru/20221201/putin-1835680906.html
В графике Путина нет телефонного разговора с Макроном, заявил Песков
В графике Путина нет телефонного разговора с Макроном, заявил Песков - РИА Новости, 01.12.2022
В графике Путина нет телефонного разговора с Макроном, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что у российского лидера Владимира Путина в рабочих планах пока нет телефонного разговора с РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T18:06
2022-12-01T18:06
2022-12-01T18:13
владимир путин
эммануэль макрон
дмитрий песков
россия
франция
сша
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что у российского лидера Владимира Путина в рабочих планах пока нет телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном."Пока нет", - сказал он.Ранее Макрон заявил, что планирует поговорить с Путиным после встречи с президентом США Джо Байденом.
https://ria.ru/20221126/frantsiya-1834488174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, россия, франция, сша
Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Россия, Франция, США
18:06 01.12.2022 (обновлено: 18:13 01.12.2022)
В графике Путина нет телефонного разговора с Макроном, заявил Песков
Песков: в рабочих планах Путина пока нет телефонного разговора с Макроном