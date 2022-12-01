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В графике Путина нет телефонного разговора с Макроном, заявил Песков - РИА Новости, 01.12.2022
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В графике Путина нет телефонного разговора с Макроном, заявил Песков
В графике Путина нет телефонного разговора с Макроном, заявил Песков - РИА Новости, 01.12.2022
В графике Путина нет телефонного разговора с Макроном, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что у российского лидера Владимира Путина в рабочих планах пока нет телефонного разговора с РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T18:06
2022-12-01T18:13
владимир путин
эммануэль макрон
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что у российского лидера Владимира Путина в рабочих планах пока нет телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном."Пока нет", - сказал он.Ранее Макрон заявил, что планирует поговорить с Путиным после встречи с президентом США Джо Байденом.
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владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, россия, франция, сша
Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Россия, Франция, США
18:06 01.12.2022 (обновлено: 18:13 01.12.2022)
 
В графике Путина нет телефонного разговора с Макроном, заявил Песков

Песков: в рабочих планах Путина пока нет телефонного разговора с Макроном

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что у российского лидера Владимира Путина в рабочих планах пока нет телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Пока нет", - сказал он.
Ранее Макрон заявил, что планирует поговорить с Путиным после встречи с президентом США Джо Байденом.
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26 ноября, 19:48Специальная военная операция на Украине
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Владимир ПутинЭммануэль МакронДмитрий ПесковРоссияФранцияСША
 
 
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