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Россия всегда найдет технологических партнеров, заявил Путин - РИА Новости, 01.12.2022
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Россия всегда найдет технологических партнеров, заявил Путин
Россия всегда найдет технологических партнеров, заявил Путин - РИА Новости, 01.12.2022
Россия всегда найдет технологических партнеров, заявил Путин
Искусственно в современном мире ничего не завернуть, Россия всегда найдет технологических партнеров, если организует производство на хорошем уровне, считает... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:17
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технологии
владимир путин
россия
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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Искусственно в современном мире ничего не завернуть, Россия всегда найдет технологических партнеров, если организует производство на хорошем уровне, считает президент РФ Владимир Путин."Искусственно в современном мире ничего не завернуть и ничего не закрутить, как какую-то пробку, и не закрыть навечно. Никогда этого не получится. Тем более если мы будем делать что-то интересное, востребованное и нужное. Всегда найдутся технологические партнеры", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус"."Так оно и будет. Сто процентов", - добавил глава государства.Он призвал ориентироваться на свое производство, но и искать технологических партнеров."Ясно, что все производить на 100% невозможно, да и не нужно. Но партнеры всегда найдутся, здесь у меня нет никаких сомнений. Если будет делать на хорошем уровне, партнеры технологические всегда будут", - заключил Путин.
https://ria.ru/20221201/nauka-1835641554.html
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технологии, владимир путин, россия
Технологии, Владимир Путин, Россия
17:17 01.12.2022 (обновлено: 17:21 01.12.2022)
 
Россия всегда найдет технологических партнеров, заявил Путин

Президент Путин: Россия найдет технологических партнеров, искусственно ничего не завернуть

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин осматривает лабораторный комплекс научно-технологического университета Сириус
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин осматривает лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Искусственно в современном мире ничего не завернуть, Россия всегда найдет технологических партнеров, если организует производство на хорошем уровне, считает президент РФ Владимир Путин.
"Искусственно в современном мире ничего не завернуть и ничего не закрутить, как какую-то пробку, и не закрыть навечно. Никогда этого не получится. Тем более если мы будем делать что-то интересное, востребованное и нужное. Всегда найдутся технологические партнеры", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".
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"Так оно и будет. Сто процентов", - добавил глава государства.
Он призвал ориентироваться на свое производство, но и искать технологических партнеров.
"Ясно, что все производить на 100% невозможно, да и не нужно. Но партнеры всегда найдутся, здесь у меня нет никаких сомнений. Если будет делать на хорошем уровне, партнеры технологические всегда будут", - заключил Путин.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус
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