https://ria.ru/20221201/putin-1835657072.html

Россия всегда найдет технологических партнеров, заявил Путин

Россия всегда найдет технологических партнеров, заявил Путин - РИА Новости, 01.12.2022

Россия всегда найдет технологических партнеров, заявил Путин

Искусственно в современном мире ничего не завернуть, Россия всегда найдет технологических партнеров, если организует производство на хорошем уровне, считает... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T17:17

2022-12-01T17:17

2022-12-01T17:21

технологии

владимир путин

россия

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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Искусственно в современном мире ничего не завернуть, Россия всегда найдет технологических партнеров, если организует производство на хорошем уровне, считает президент РФ Владимир Путин."Искусственно в современном мире ничего не завернуть и ничего не закрутить, как какую-то пробку, и не закрыть навечно. Никогда этого не получится. Тем более если мы будем делать что-то интересное, востребованное и нужное. Всегда найдутся технологические партнеры", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус"."Так оно и будет. Сто процентов", - добавил глава государства.Он призвал ориентироваться на свое производство, но и искать технологических партнеров."Ясно, что все производить на 100% невозможно, да и не нужно. Но партнеры всегда найдутся, здесь у меня нет никаких сомнений. Если будет делать на хорошем уровне, партнеры технологические всегда будут", - заключил Путин.

https://ria.ru/20221201/nauka-1835641554.html

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россия

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Дарья Буймова

технологии, владимир путин, россия