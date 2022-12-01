Путин оценил стоимость создания приборной базы в Донбассе
Путин: несколько десятков миллиардов рублей нужно для создания приборной базы в Донбассе
© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Несколько десятков миллиардов рублей нужно для создания приборной базы в Донбассе, на это деньги будут предусмотрены, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вам, наверное, лучше известно, на всех этих территориях (новых территориях РФ - ред.) существуют проблемы достаточно сложного состояния инфраструктуры – состояние зданий, сооружений, то есть той же самой приборной базы и так далее. По предварительным подсчетам, на это потребуется несколько десятков миллиардов рублей, где-то 37, по-моему, миллиардов. Эти средства будут предусмотрены, и мы будем все это на плановой основе стабильно все делать", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".