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Путин оценил стоимость создания приборной базы в Донбассе - РИА Новости, 01.12.2022
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Наука
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Путин оценил стоимость создания приборной базы в Донбассе
Путин оценил стоимость создания приборной базы в Донбассе - РИА Новости, 01.12.2022
Путин оценил стоимость создания приборной базы в Донбассе
Несколько десятков миллиардов рублей нужно для создания приборной базы в Донбассе, на это деньги будут предусмотрены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:07
2022-12-01T17:07
наука
экономика
владимир путин
донбасс
россия
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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Несколько десятков миллиардов рублей нужно для создания приборной базы в Донбассе, на это деньги будут предусмотрены, заявил президент РФ Владимир Путин."Вам, наверное, лучше известно, на всех этих территориях (новых территориях РФ - ред.) существуют проблемы достаточно сложного состояния инфраструктуры – состояние зданий, сооружений, то есть той же самой приборной базы и так далее. По предварительным подсчетам, на это потребуется несколько десятков миллиардов рублей, где-то 37, по-моему, миллиардов. Эти средства будут предусмотрены, и мы будем все это на плановой основе стабильно все делать", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".
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экономика, владимир путин, донбасс, россия
Наука, Экономика, Владимир Путин, Донбасс, Россия
17:07 01.12.2022
 
Путин оценил стоимость создания приборной базы в Донбассе

Путин: несколько десятков миллиардов рублей нужно для создания приборной базы в Донбассе

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Несколько десятков миллиардов рублей нужно для создания приборной базы в Донбассе, на это деньги будут предусмотрены, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вам, наверное, лучше известно, на всех этих территориях (новых территориях РФ - ред.) существуют проблемы достаточно сложного состояния инфраструктуры – состояние зданий, сооружений, то есть той же самой приборной базы и так далее. По предварительным подсчетам, на это потребуется несколько десятков миллиардов рублей, где-то 37, по-моему, миллиардов. Эти средства будут предусмотрены, и мы будем все это на плановой основе стабильно все делать", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".
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