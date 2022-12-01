https://ria.ru/20221201/putin-1835650158.html

Путин оценил стоимость создания приборной базы в Донбассе

Путин оценил стоимость создания приборной базы в Донбассе - РИА Новости, 01.12.2022

Путин оценил стоимость создания приборной базы в Донбассе

Несколько десятков миллиардов рублей нужно для создания приборной базы в Донбассе, на это деньги будут предусмотрены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T17:07

2022-12-01T17:07

2022-12-01T17:07

наука

экономика

владимир путин

донбасс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835618493_0:192:3137:1957_1920x0_80_0_0_b02ffe2d7a28e3680b6871fa6a0759fb.jpg

СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Несколько десятков миллиардов рублей нужно для создания приборной базы в Донбассе, на это деньги будут предусмотрены, заявил президент РФ Владимир Путин."Вам, наверное, лучше известно, на всех этих территориях (новых территориях РФ - ред.) существуют проблемы достаточно сложного состояния инфраструктуры – состояние зданий, сооружений, то есть той же самой приборной базы и так далее. По предварительным подсчетам, на это потребуется несколько десятков миллиардов рублей, где-то 37, по-моему, миллиардов. Эти средства будут предусмотрены, и мы будем все это на плановой основе стабильно все делать", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".

https://ria.ru/20221201/vuz-1835639433.html

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир путин, донбасс, россия