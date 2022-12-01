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Путин поддержал идею создания инженерного центра на базе "Сириуса" - РИА Новости, 01.12.2022
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Наука
https://ria.ru/20221201/putin-1835620868.html
Путин поддержал идею создания инженерного центра на базе "Сириуса"
Путин поддержал идею создания инженерного центра на базе "Сириуса" - РИА Новости, 01.12.2022
Путин поддержал идею создания инженерного центра на базе "Сириуса"
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания инженерного центра на базе "Сириуса", отметив, что он будет востребован. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:28
2022-12-01T16:46
наука
россия
владимир путин
общество
образовательный центр "сириус"
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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания инженерного центра на базе "Сириуса", отметив, что он будет востребован."Такой инженерный центр востребован. Я обязательно дам поручение и Минобрнауки", - сказал он на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".Президент также пообещал поискать дополнительное финансирование."Это правильная абсолютно вещь", - заключил Путин.
https://ria.ru/20221201/putin-1835616452.html
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россия, владимир путин, общество, образовательный центр "сириус"
Наука, Россия, Владимир Путин, Общество, Образовательный центр "Сириус"
16:28 01.12.2022 (обновлено: 16:46 01.12.2022)
 
Путин поддержал идею создания инженерного центра на базе "Сириуса"

Путин поддержал идею создания инженерного центра на базе "Сириуса": он будет востребован

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания инженерного центра на базе "Сириуса", отметив, что он будет востребован.
"Такой инженерный центр востребован. Я обязательно дам поручение и Минобрнауки", - сказал он на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".
Президент также пообещал поискать дополнительное финансирование.
"Это правильная абсолютно вещь", - заключил Путин.
Президент РФ Владимир Путин осматривает лабораторный комплекс научно-технологического университета Сириус
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