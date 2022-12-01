https://ria.ru/20221201/putin-1835620868.html
Путин поддержал идею создания инженерного центра на базе "Сириуса"
Путин поддержал идею создания инженерного центра на базе "Сириуса" - РИА Новости, 01.12.2022
Путин поддержал идею создания инженерного центра на базе "Сириуса"
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания инженерного центра на базе "Сириуса", отметив, что он будет востребован. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:28
2022-12-01T16:28
2022-12-01T16:46
наука
россия
владимир путин
общество
образовательный центр "сириус"
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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания инженерного центра на базе "Сириуса", отметив, что он будет востребован."Такой инженерный центр востребован. Я обязательно дам поручение и Минобрнауки", - сказал он на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".Президент также пообещал поискать дополнительное финансирование."Это правильная абсолютно вещь", - заключил Путин.
https://ria.ru/20221201/putin-1835616452.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, образовательный центр "сириус"
Наука, Россия, Владимир Путин, Общество, Образовательный центр "Сириус"
16:28 01.12.2022 (обновлено: 16:46 01.12.2022)
Путин поддержал идею создания инженерного центра на базе "Сириуса"
Путин поддержал идею создания инженерного центра на базе "Сириуса": он будет востребован