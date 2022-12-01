https://ria.ru/20221201/putin-1835620868.html

Путин поддержал идею создания инженерного центра на базе "Сириуса"

Путин поддержал идею создания инженерного центра на базе "Сириуса" - РИА Новости, 01.12.2022

Путин поддержал идею создания инженерного центра на базе "Сириуса"

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания инженерного центра на базе "Сириуса", отметив, что он будет востребован. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:28

2022-12-01T16:28

2022-12-01T16:46

наука

россия

владимир путин

общество

образовательный центр "сириус"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835618257_0:159:3359:2048_1920x0_80_0_0_b5ccdedaf8cf3a8f3f82deb5746b7251.jpg

СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания инженерного центра на базе "Сириуса", отметив, что он будет востребован."Такой инженерный центр востребован. Я обязательно дам поручение и Минобрнауки", - сказал он на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".Президент также пообещал поискать дополнительное финансирование."Это правильная абсолютно вещь", - заключил Путин.

https://ria.ru/20221201/putin-1835616452.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, общество, образовательный центр "сириус"