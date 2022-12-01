https://ria.ru/20221201/putin-1835619696.html
Ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию, заявил Путин
Ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию, заявил Путин - РИА Новости, 01.12.2022
Ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию, заявил Путин
Сегодняшняя ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию, за нефте- и газодоллары можно закупать все, только своего никогда ничего не будет, заявил... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:26
2022-12-01T16:26
2022-12-01T16:53
россия
экономика
владимир путин
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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Сегодняшняя ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию, за нефте- и газодоллары можно закупать все, только своего никогда ничего не будет, заявил президент РФ Владимир Путин."А так за нефте- и газодоллары можно закупать все что угодно: от гвоздей до бриллиантов. Только своего никогда не будешь ничего производить. Поэтому эта сегодняшняя ситуация подталкивает нас к самостоятельной работе по очень многим направлениям, в том числе и по производству собственной научной приборной базы", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".Путин добавил, что государство это делало еще до настоящих событий, делает и будет делать и дальше.
https://ria.ru/20221201/pomosch-1835638986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
16:26 01.12.2022 (обновлено: 16:53 01.12.2022)
Ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию, заявил Путин
Путин: ситуация подталкивает Россию к внутреннему экономическому развитию