https://ria.ru/20221201/putin-1835619696.html

Ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию, заявил Путин

Ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию, заявил Путин - РИА Новости, 01.12.2022

Ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию, заявил Путин

Сегодняшняя ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию, за нефте- и газодоллары можно закупать все, только своего никогда ничего не будет, заявил... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:26

2022-12-01T16:26

2022-12-01T16:53

россия

экономика

владимир путин

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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Сегодняшняя ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию, за нефте- и газодоллары можно закупать все, только своего никогда ничего не будет, заявил президент РФ Владимир Путин."А так за нефте- и газодоллары можно закупать все что угодно: от гвоздей до бриллиантов. Только своего никогда не будешь ничего производить. Поэтому эта сегодняшняя ситуация подталкивает нас к самостоятельной работе по очень многим направлениям, в том числе и по производству собственной научной приборной базы", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".Путин добавил, что государство это делало еще до настоящих событий, делает и будет делать и дальше.

https://ria.ru/20221201/pomosch-1835638986.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, владимир путин