https://ria.ru/20221201/putin-1835616452.html

Путин призвал наладить системную работу по развитию науки

Путин призвал наладить системную работу по развитию науки - РИА Новости, 01.12.2022

Путин призвал наладить системную работу по развитию науки

Необходимо наладить системную работу по развитию науки по всей стране и выработать единые подходы по подготовке кадров, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:20

2022-12-01T16:20

2022-12-01T16:31

наука

владимир путин

россия

образовательный центр "сириус"

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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Необходимо наладить системную работу по развитию науки по всей стране и выработать единые подходы по подготовке кадров, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам нужно, конечно, не точечно вот так вот работать - заместителей, руководителей каких-то учреждений собрать - а наладить такую системную работу по всей стране", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".Глава государства также призвал "выработать единые подходы к подготовке не просто научных кадров, а тех людей, которые в этой сфере могут выполнять научную деятельность, но и руководить научными коллективами".

https://ria.ru/20221201/putin-1835620868.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

владимир путин, россия, образовательный центр "сириус"