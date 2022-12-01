https://ria.ru/20221201/putin-1835616452.html
Путин призвал наладить системную работу по развитию науки
Путин призвал наладить системную работу по развитию науки - РИА Новости, 01.12.2022
Путин призвал наладить системную работу по развитию науки
Необходимо наладить системную работу по развитию науки по всей стране и выработать единые подходы по подготовке кадров, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:20
2022-12-01T16:20
2022-12-01T16:31
наука
владимир путин
россия
образовательный центр "сириус"
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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Необходимо наладить системную работу по развитию науки по всей стране и выработать единые подходы по подготовке кадров, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам нужно, конечно, не точечно вот так вот работать - заместителей, руководителей каких-то учреждений собрать - а наладить такую системную работу по всей стране", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".Глава государства также призвал "выработать единые подходы к подготовке не просто научных кадров, а тех людей, которые в этой сфере могут выполнять научную деятельность, но и руководить научными коллективами".
https://ria.ru/20221201/putin-1835620868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, россия, образовательный центр "сириус"
Наука, Владимир Путин, Россия, Образовательный центр "Сириус"
16:20 01.12.2022 (обновлено: 16:31 01.12.2022)
Путин призвал наладить системную работу по развитию науки
Путин: надо наладить системную работу по развитию науки по всей стране