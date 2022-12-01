Рейтинг@Mail.ru
Путин 2 декабря проведет встречу с инвалидами - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221201/putin-1835589019.html
Путин 2 декабря проведет встречу с инвалидами
Путин 2 декабря проведет встречу с инвалидами - РИА Новости, 01.12.2022
Путин 2 декабря проведет встречу с инвалидами
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет в формате видеоконференции встречу с инвалидами и представителями общественных организаций, обсудит... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:23
2022-12-01T15:29
общество
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825124745_0:335:3045:2048_1920x0_80_0_0_238ff5a7f9c67facdc6430ccd529006c.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет в формате видеоконференции встречу с инвалидами и представителями общественных организаций, обсудит социальную интеграцию, сообщили в пресс-службе Кремля."Второго декабря в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья, который проходит под эгидой ООН ежегодно 3 декабря, Владимир Путин в формате видеоконференции проведет встречу с инвалидами и представителями общественных организаций", - говорится в сообщении.Отмечается, что в центре внимания - вопросы интеграции людей с ограничениями по здоровью, инклюзивного образования, реабилитации, меры поддержки инвалидов, в том числе ветеранов боевых действий, их трудоустройства, развития профессиональных навыков.
https://ria.ru/20221128/invalidy-1834653674.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825124745_636:643:2509:2048_1920x0_80_0_0_0fe63a496a627b65c7ad63ea7e4aec73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
15:23 01.12.2022 (обновлено: 15:29 01.12.2022)
 
Путин 2 декабря проведет встречу с инвалидами

Путин 2 декабря проведет встречу с инвалидами в формате видеоконференции

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет в формате видеоконференции встречу с инвалидами и представителями общественных организаций, обсудит социальную интеграцию, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Второго декабря в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья, который проходит под эгидой ООН ежегодно 3 декабря, Владимир Путин в формате видеоконференции проведет встречу с инвалидами и представителями общественных организаций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в центре внимания - вопросы интеграции людей с ограничениями по здоровью, инклюзивного образования, реабилитации, меры поддержки инвалидов, в том числе ветеранов боевых действий, их трудоустройства, развития профессиональных навыков.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 03:27
В Госдуме предложили разрешить детям-инвалидам получать две пенсии
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала