https://ria.ru/20221201/putin-1835589019.html

Путин 2 декабря проведет встречу с инвалидами

Путин 2 декабря проведет встречу с инвалидами - РИА Новости, 01.12.2022

Путин 2 декабря проведет встречу с инвалидами

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет в формате видеоконференции встречу с инвалидами и представителями общественных организаций, обсудит... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T15:23

2022-12-01T15:23

2022-12-01T15:29

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет в формате видеоконференции встречу с инвалидами и представителями общественных организаций, обсудит социальную интеграцию, сообщили в пресс-службе Кремля."Второго декабря в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья, который проходит под эгидой ООН ежегодно 3 декабря, Владимир Путин в формате видеоконференции проведет встречу с инвалидами и представителями общественных организаций", - говорится в сообщении.Отмечается, что в центре внимания - вопросы интеграции людей с ограничениями по здоровью, инклюзивного образования, реабилитации, меры поддержки инвалидов, в том числе ветеранов боевых действий, их трудоустройства, развития профессиональных навыков.

https://ria.ru/20221128/invalidy-1834653674.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин