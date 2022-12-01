https://ria.ru/20221201/putin-1835589019.html
Путин 2 декабря проведет встречу с инвалидами
Путин 2 декабря проведет встречу с инвалидами - РИА Новости, 01.12.2022
Путин 2 декабря проведет встречу с инвалидами
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет в формате видеоконференции встречу с инвалидами и представителями общественных организаций, обсудит... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:23
2022-12-01T15:23
2022-12-01T15:29
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет в формате видеоконференции встречу с инвалидами и представителями общественных организаций, обсудит социальную интеграцию, сообщили в пресс-службе Кремля."Второго декабря в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья, который проходит под эгидой ООН ежегодно 3 декабря, Владимир Путин в формате видеоконференции проведет встречу с инвалидами и представителями общественных организаций", - говорится в сообщении.Отмечается, что в центре внимания - вопросы интеграции людей с ограничениями по здоровью, инклюзивного образования, реабилитации, меры поддержки инвалидов, в том числе ветеранов боевых действий, их трудоустройства, развития профессиональных навыков.
https://ria.ru/20221128/invalidy-1834653674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
15:23 01.12.2022 (обновлено: 15:29 01.12.2022)
Путин 2 декабря проведет встречу с инвалидами
Путин 2 декабря проведет встречу с инвалидами в формате видеоконференции
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет в формате видеоконференции встречу с инвалидами и представителями общественных организаций, обсудит социальную интеграцию, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Второго декабря в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья, который проходит под эгидой ООН ежегодно 3 декабря, Владимир Путин
в формате видеоконференции проведет встречу с инвалидами и представителями общественных организаций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в центре внимания - вопросы интеграции людей с ограничениями по здоровью, инклюзивного образования, реабилитации, меры поддержки инвалидов, в том числе ветеранов боевых действий, их трудоустройства, развития профессиональных навыков.