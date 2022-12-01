https://ria.ru/20221201/psikhiatriya-1835739944.html

Врач назвал стигматизацию главной проблемой в психиатрии

Врач назвал стигматизацию главной проблемой в психиатрии - РИА Новости, 01.12.2022

Врач назвал стигматизацию главной проблемой в психиатрии

Главной проблемой в психиатрии является ее стигматизация - люди часто боятся идти на прием к психиатру, сообщил журналистам главный психиатр Москвы, директор... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T23:09

2022-12-01T23:09

2022-12-01T23:25

общество

георгий костюк

владимир путин

россия

москва

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Главной проблемой в психиатрии является ее стигматизация - люди часто боятся идти на прием к психиатру, сообщил журналистам главный психиатр Москвы, директор Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева Георгий Костюк.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус" заявил, что службы психологической помощи в России не развиваются нужным образом, пока государство на всех уровнях этому вопросу не уделяет должное внимание."Минздрав России ведет активную работу по совершенствованию процессов оказания психологической помощи: уже разработан и с 1 июля 2023 года вступает в силу новый порядок оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия". Серьезная проблема в психиатрической службе — ее стигматизация. Люди зачастую попросту боятся идти на прием к психиатру. Очень надеюсь, что психологическая служба, развивающаяся в рамках службы психиатрической, станет тем связующим мостиком, который позволит людям обращаться за помощью без страха", - сказал Костюк.Он отметил, что кабинеты клинических психологов при необходимости смогут располагаться и в поликлиниках, психологи смогут оказывать методическую помощь врачам общей практики, терапевтам, специалистам, к клиническим психологам другие специалисты смогут направлять тех пациентов, у которых проявляются признаки психологического неблагополучия, ведь именно оно часто лежит в основе тех недомоганий, по поводу которых пациент обратился к врачу."Этот шаг можно назвать прорывом в интеграции двух служб — психолого-психиатрической и общей медицинской. Теперь люди смогут получить комплексную помощь. И, конечно, подготовке клинических психологов будет уделяться самое серьезное внимание", - добавил эксперт.Он напомнил, что при Министерстве науки и высшего образования РФ работает межведомственная рабочая группа по созданию в вузах психологических служб, где будет оказываться психологическая помощь студентам. "Студенты – одна из самых уязвимых категорий населения. Они часто живут вне своих городов, вне своих семей, в мегаполисах, где темп жизни очень высок. В жизни молодых происходит много событий, эмоциональные переживания сильные, а психологическая устойчивость низкая. Очень правильно, что системное создание служб психологической поддержки и помощи пошло именно в таком направлении", - заключил Костюк.

https://ria.ru/20221130/nablyudenie-1835423675.html

https://ria.ru/20221130/paranoyya-1835389155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, георгий костюк, владимир путин, россия, москва