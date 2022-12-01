https://ria.ru/20221201/proekty-1835657275.html

Тверские власти включили 39 проектов в перечень приоритетных для региона

Тверские власти включили 39 проектов в перечень приоритетных для региона - РИА Новости, 01.12.2022

Тверские власти включили 39 проектов в перечень приоритетных для региона

В перечень приоритетных проектов Тверской области включено 39 проектов, реализация которых позволит внести вклад в социально-экономическое развитие региона,... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T17:18

2022-12-01T17:18

2022-12-01T17:18

тверская область

экономика

тверь

бологовский район

кимры

кск

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ТВЕРЬ, 1 дек – РИА Новости. В перечень приоритетных проектов Тверской области включено 39 проектов, реализация которых позволит внести вклад в социально-экономическое развитие региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение принято в четверг на заседании правительства Тверской области."Проекты, которые мы рассматриваем сегодня, имеют ключевое значение для комплексного развития региона, создания рабочих мест, модернизации экономики, увеличения доходной части областного бюджета", - отметил на заседании правительства губернатор региона Игорь Руденя.Вложения по каждому из проектов превышают 1 миллиард рублей. В перечень включен федеральный проект - строительство третьего этапа скоростной трассы М-11 "Нева" (Северного обхода Твери). Среди крупных инвестиционных проектов – комплексное развитие курортного кластера в ОЭЗ "Завидово", создание туристическо-рекреационного кластера "Русские озера" в Осташковском городском округе и Бологовском районе, создание инновационно-промышленного парка "Савеловский" в Кимрах, развитие промышленного парка КСК в Твери и другие.Кроме того, в перечень включены проекты по комплексному развитию территорий – создание зоны деловой активности "Морозовский городок" в Твери, реализация проекта "Тверь Экспо", строительство жилых комплексов в областной столице.Также к приоритетным отнесены проекты, реализующиеся в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области. Это строительство Западного моста в Твери, детской областной клинической больницы, Бежецкой ЦРБ, школы и футбольного манежа в Твери, реконструкция очистных сооружений в столице Верхневолжья и водозаборных сооружений в Ржеве и другие."Все проекты, включённые в перечень приоритетных, находятся на особом контроле в правительстве региона. Министерство экономического развития Тверской области будет обеспечивать постоянное сопровождение каждого проекта в режиме "одного окна", - сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20221107/zavod-1829741611.html

https://ria.ru/20221117/zavod-1832143101.html

тверь

бологовский район

кимры

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, тверь, бологовский район, кимры, кск