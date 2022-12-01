https://ria.ru/20221201/proekt-1835553537.html

В Госдуму внесли проект о декларировании доходов региональных депутатов

В Госдуму внесли проект о декларировании доходов региональных депутатов - РИА Новости, 01.12.2022

В Госдуму внесли проект о декларировании доходов региональных депутатов

Депутаты ГД Павел Крашенинников, Валерий Гартунг, Алексей Диденко, а также сенатор Андрей Клишас внесли в Думу проект об упрощении декларирования доходов... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:45

2022-12-01T13:45

2022-12-01T13:48

госдума рф

политика

павел крашенинников

валерий гартунг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Депутаты ГД Павел Крашенинников, Валерий Гартунг, Алексей Диденко, а также сенатор Андрей Клишас внесли в Думу проект об упрощении декларирования доходов региональных депутатов, он доступен в думской базе данных."Предлагается упростить порядок декларирования доходов, расходов, имущества и года обязательств имущественного характера депутатами законодательных органов субъектов Российской Федерации и депутатами представительных органов муниципальных образований, осуществляющими свои полномочия без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Также там отмечается, что как правило, депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, совмещают указанную деятельность с основной работой как в бюджетной сфере, так и осуществляя предпринимательскую деятельность.Законопроектом предлагается предусмотреть, что депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, будут предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о своих супругах и несовершеннолетних детях в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, или передачи вакантного депутатского мандата, а также в случае совершения в течение отчетного года сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, говорится в сопроводительных документах к проекту.Указанные лица подают необходимые декларации еще и в качестве кандидатов в депутаты в соответствии с избирательным законодательством, отмечается также авторами проекта.При этом если соответствующий депутат не представил декларацию, он сообщает в порядке, установленном законом субъекта РФ о том, что соответствующие сделки им не совершались, пишут авторы инициативы.Сейчас порядок, предполагающий освобождение от ежегодного декларирования своих доходов, предусмотрен для депутатов сельских поселений, отмечается в сопроводительных документах.

https://ria.ru/20221115/sud-1831515124.html

https://ria.ru/20221010/valyuta-1822943753.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, политика, павел крашенинников, валерий гартунг