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В Госдуму внесли проект о декларировании доходов региональных депутатов
В Госдуму внесли проект о декларировании доходов региональных депутатов - РИА Новости, 01.12.2022
В Госдуму внесли проект о декларировании доходов региональных депутатов
Депутаты ГД Павел Крашенинников, Валерий Гартунг, Алексей Диденко, а также сенатор Андрей Клишас внесли в Думу проект об упрощении декларирования доходов... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:45
2022-12-01T13:45
2022-12-01T13:48
госдума рф
политика
павел крашенинников
валерий гартунг
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Депутаты ГД Павел Крашенинников, Валерий Гартунг, Алексей Диденко, а также сенатор Андрей Клишас внесли в Думу проект об упрощении декларирования доходов региональных депутатов, он доступен в думской базе данных."Предлагается упростить порядок декларирования доходов, расходов, имущества и года обязательств имущественного характера депутатами законодательных органов субъектов Российской Федерации и депутатами представительных органов муниципальных образований, осуществляющими свои полномочия без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Также там отмечается, что как правило, депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, совмещают указанную деятельность с основной работой как в бюджетной сфере, так и осуществляя предпринимательскую деятельность.Законопроектом предлагается предусмотреть, что депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, будут предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о своих супругах и несовершеннолетних детях в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, или передачи вакантного депутатского мандата, а также в случае совершения в течение отчетного года сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, говорится в сопроводительных документах к проекту.Указанные лица подают необходимые декларации еще и в качестве кандидатов в депутаты в соответствии с избирательным законодательством, отмечается также авторами проекта.При этом если соответствующий депутат не представил декларацию, он сообщает в порядке, установленном законом субъекта РФ о том, что соответствующие сделки им не совершались, пишут авторы инициативы.Сейчас порядок, предполагающий освобождение от ежегодного декларирования своих доходов, предусмотрен для депутатов сельских поселений, отмечается в сопроводительных документах.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, политика, павел крашенинников, валерий гартунг
Госдума РФ, Политика, Павел Крашенинников, Валерий Гартунг
13:45 01.12.2022 (обновлено: 13:48 01.12.2022)
В Госдуму внесли проект о декларировании доходов региональных депутатов
В Госдуму внесли проект об упрощении декларирования доходов региональных депутатов
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Депутаты ГД Павел Крашенинников, Валерий Гартунг, Алексей Диденко, а также сенатор Андрей Клишас внесли в Думу проект об упрощении декларирования доходов региональных депутатов, он доступен в думской базе данных
.
"Предлагается упростить порядок декларирования доходов, расходов, имущества и года обязательств имущественного характера депутатами законодательных органов субъектов Российской Федерации и депутатами представительных органов муниципальных образований, осуществляющими свои полномочия без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также там отмечается, что как правило, депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, совмещают указанную деятельность с основной работой как в бюджетной сфере, так и осуществляя предпринимательскую деятельность.
Законопроектом предлагается предусмотреть, что депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, будут предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о своих супругах и несовершеннолетних детях в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, или передачи вакантного депутатского мандата, а также в случае совершения в течение отчетного года сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, говорится в сопроводительных документах к проекту.
Указанные лица подают необходимые декларации еще и в качестве кандидатов в депутаты в соответствии с избирательным законодательством, отмечается также авторами проекта.
При этом если соответствующий депутат не представил декларацию, он сообщает в порядке, установленном законом субъекта РФ
о том, что соответствующие сделки им не совершались, пишут авторы инициативы.
Сейчас порядок, предполагающий освобождение от ежегодного декларирования своих доходов, предусмотрен для депутатов сельских поселений, отмечается в сопроводительных документах.