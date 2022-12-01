https://ria.ru/20221201/pribory-1835618367.html

Путин заявил о высокой зависимости России от иностранной приборной базы

Путин заявил о высокой зависимости России от иностранной приборной базы - РИА Новости, 01.12.2022

Путин заявил о высокой зависимости России от иностранной приборной базы

Зависимость от иностранной приборной базы в России большая, по некоторым направлениям до 90%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:22

2022-12-01T16:22

2022-12-01T16:33

россия

владимир путин

наука

технологии

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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Зависимость от иностранной приборной базы в России большая, по некоторым направлениям до 90%, заявил президент РФ Владимир Путин."К сожалению, зависимость от иностранной приборной базы у нас очень большая. По некоторым направлениям до 90%. И в сегодняшних условиях это особенно остро ощущается", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".При этом он отметил, что "ясно, что без приборной базы работать невозможно, но ясно также и то, что нужно было в конце концов когда-то начать интенсивно развивать свою приборную базу".

https://ria.ru/20221027/mrt-1826988633.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, наука, технологии