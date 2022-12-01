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Путин заявил о высокой зависимости России от иностранной приборной базы - РИА Новости, 01.12.2022
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Путин заявил о высокой зависимости России от иностранной приборной базы
Путин заявил о высокой зависимости России от иностранной приборной базы - РИА Новости, 01.12.2022
Путин заявил о высокой зависимости России от иностранной приборной базы
Зависимость от иностранной приборной базы в России большая, по некоторым направлениям до 90%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:22
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россия
владимир путин
наука
технологии
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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Зависимость от иностранной приборной базы в России большая, по некоторым направлениям до 90%, заявил президент РФ Владимир Путин."К сожалению, зависимость от иностранной приборной базы у нас очень большая. По некоторым направлениям до 90%. И в сегодняшних условиях это особенно остро ощущается", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".При этом он отметил, что "ясно, что без приборной базы работать невозможно, но ясно также и то, что нужно было в конце концов когда-то начать интенсивно развивать свою приборную базу".
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россия, владимир путин, наука, технологии
Россия, Владимир Путин, Наука, Технологии
16:22 01.12.2022 (обновлено: 16:33 01.12.2022)
 
Путин заявил о высокой зависимости России от иностранной приборной базы

Путин заявил, что местами Россия зависит от иностранной приборной базы на 90 процентов

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Зависимость от иностранной приборной базы в России большая, по некоторым направлениям до 90%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"К сожалению, зависимость от иностранной приборной базы у нас очень большая. По некоторым направлениям до 90%. И в сегодняшних условиях это особенно остро ощущается", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".
При этом он отметил, что "ясно, что без приборной базы работать невозможно, но ясно также и то, что нужно было в конце концов когда-то начать интенсивно развивать свою приборную базу".
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