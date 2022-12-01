https://ria.ru/20221201/potolok-1835594871.html

СМИ: семь стран ЕС выступили за динамичный потолок цены на газ

СМИ: семь стран ЕС выступили за динамичный потолок цены на газ - РИА Новости, 01.12.2022

СМИ: семь стран ЕС выступили за динамичный потолок цены на газ

Семь стран ЕС выступают за "более динамичный" потолок цены на газ, так как, по их мнению, план исполнительных органов блока не поможет потребителям оплатить... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T15:45

2022-12-01T15:45

2022-12-01T16:17

цены на нефть

италия

бельгия

греция

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Семь стран ЕС выступают за "более динамичный" потолок цены на газ, так как, по их мнению, план исполнительных органов блока не поможет потребителям оплатить счета, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ.Согласно этим государствам, предложенный Еврокомиссией предел разработан таким образом, что не будет действовать."Страны, включая Италию, Бельгию и Грецию, предлагают поправку, которая установит потолок, по большей части основанный на фиксированном уровне - используя в качестве примера 160 евро (167 долларов США) за мегаватт-час - но также (введет) и плавающий элемент на основе цен на ключевых международных газовых хабах", - говорится в сообщении агентства.Еврокомиссия 22 ноября предложила ввести предельную цену для месячного фьючерса на газ по индексу TTF (крупнейший европейский хаб, расположенный в Нидерландах) на уровне 275 евро за МВт.ч, что соответствует примерно 2840 долларам за тысячу кубометров при паритете евро и доллара или около 2960 долларов по текущему курсу. Однако 24 ноября министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться о предельной цене и отложили принятие решения до встречи, запланированной на 13 декабря.

https://ria.ru/20221201/neft-1835537518.html

италия

бельгия

греция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

цены на нефть, италия, бельгия, греция, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, экономика