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СМИ: семь стран ЕС выступили за динамичный потолок цены на газ - РИА Новости, 01.12.2022
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СМИ: семь стран ЕС выступили за динамичный потолок цены на газ
СМИ: семь стран ЕС выступили за динамичный потолок цены на газ - РИА Новости, 01.12.2022
СМИ: семь стран ЕС выступили за динамичный потолок цены на газ
Семь стран ЕС выступают за "более динамичный" потолок цены на газ, так как, по их мнению, план исполнительных органов блока не поможет потребителям оплатить... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:45
2022-12-01T16:17
цены на нефть
италия
бельгия
греция
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
экономика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Семь стран ЕС выступают за "более динамичный" потолок цены на газ, так как, по их мнению, план исполнительных органов блока не поможет потребителям оплатить счета, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ.Согласно этим государствам, предложенный Еврокомиссией предел разработан таким образом, что не будет действовать."Страны, включая Италию, Бельгию и Грецию, предлагают поправку, которая установит потолок, по большей части основанный на фиксированном уровне - используя в качестве примера 160 евро (167 долларов США) за мегаватт-час - но также (введет) и плавающий элемент на основе цен на ключевых международных газовых хабах", - говорится в сообщении агентства.Еврокомиссия 22 ноября предложила ввести предельную цену для месячного фьючерса на газ по индексу TTF (крупнейший европейский хаб, расположенный в Нидерландах) на уровне 275 евро за МВт.ч, что соответствует примерно 2840 долларам за тысячу кубометров при паритете евро и доллара или около 2960 долларов по текущему курсу. Однако 24 ноября министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться о предельной цене и отложили принятие решения до встречи, запланированной на 13 декабря.
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цены на нефть, италия, бельгия, греция, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, экономика
Цены на нефть, Италия, Бельгия, Греция, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Экономика
15:45 01.12.2022 (обновлено: 16:17 01.12.2022)
 
СМИ: семь стран ЕС выступили за динамичный потолок цены на газ

Bloomberg: семь стран ЕС назвали план Еврокомиссии по потолку цены на газ неэффективным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Семь стран ЕС выступают за "более динамичный" потолок цены на газ, так как, по их мнению, план исполнительных органов блока не поможет потребителям оплатить счета, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ.
Согласно этим государствам, предложенный Еврокомиссией предел разработан таким образом, что не будет действовать.
"Страны, включая Италию, Бельгию и Грецию, предлагают поправку, которая установит потолок, по большей части основанный на фиксированном уровне - используя в качестве примера 160 евро (167 долларов США) за мегаватт-час - но также (введет) и плавающий элемент на основе цен на ключевых международных газовых хабах", - говорится в сообщении агентства.
Еврокомиссия 22 ноября предложила ввести предельную цену для месячного фьючерса на газ по индексу TTF (крупнейший европейский хаб, расположенный в Нидерландах) на уровне 275 евро за МВт.ч, что соответствует примерно 2840 долларам за тысячу кубометров при паритете евро и доллара или около 2960 долларов по текущему курсу. Однако 24 ноября министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться о предельной цене и отложили принятие решения до встречи, запланированной на 13 декабря.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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Цены на нефтьИталияБельгияГрецияЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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