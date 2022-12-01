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В Швеции раскрыли вероятный способ подрыва на "Северных потоках"
В Швеции раскрыли вероятный способ подрыва на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.12.2022
В Швеции раскрыли вероятный способ подрыва на "Северных потоках"
Взрывные устройства, использованные в диверсии на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", могли спустить с помощью надводного судна,... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T23:15
2022-12-01T23:15
2022-12-01T23:55
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Взрывные устройства, использованные в диверсии на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", могли спустить с помощью надводного судна, заявил шведской газете Expressen доцент НИИ обороны королевства Ханс Ливонг."Это не маленький высокоточный заряд, а более крупный заряд, который был размещен на дне рядом с трубами", — сказал специалист.По его мнению, в диверсии могли задействовать несколько судов — они понадобились для управления взрывным устройством.Издание привело и другую версию, согласно которой заряды на трубах установили с помощью подводных аппаратов.Подрыв проходящих по дну Балтийского моря российских экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошел 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию.Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентно и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений "Северных потоков".Президент Владимир Путин в конце октября сообщил, что "Газпром" допустили к обследованию места подрыва "Северных потоков", глава компании Алексей Миллер доложил ему о результатах. Российский лидер назвал взрыв на газопроводах очевидным терактом.
https://ria.ru/20221103/vinovnyy-1829020487.html
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русский язык в мире, швеция, балтийское море, германия, газпром, северный поток, генеральная прокуратура рф, алексей миллер, владимир путин
Русский язык в мире, Швеция, Балтийское море, Германия, Газпром, Северный поток, Генеральная прокуратура РФ, Алексей Миллер, Владимир Путин
23:15 01.12.2022 (обновлено: 23:55 01.12.2022)
В Швеции раскрыли вероятный способ подрыва на "Северных потоках"
Expressen: подрыв газопроводов "Северный поток" могли совершить с надводного судна