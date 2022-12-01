Рейтинг@Mail.ru
В Швеции раскрыли вероятный способ подрыва на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221201/potok-1835740818.html
В Швеции раскрыли вероятный способ подрыва на "Северных потоках"
В Швеции раскрыли вероятный способ подрыва на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.12.2022
В Швеции раскрыли вероятный способ подрыва на "Северных потоках"
Взрывные устройства, использованные в диверсии на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", могли спустить с помощью надводного судна,... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T23:15
2022-12-01T23:55
русский язык в мире
швеция
балтийское море
германия
газпром
северный поток
генеральная прокуратура рф
алексей миллер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827253353_129:239:2661:1663_1920x0_80_0_0_e5f905232df4eeb1df1e805ff6b5adfa.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Взрывные устройства, использованные в диверсии на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", могли спустить с помощью надводного судна, заявил шведской газете Expressen доцент НИИ обороны королевства Ханс Ливонг."Это не маленький высокоточный заряд, а более крупный заряд, который был размещен на дне рядом с трубами", — сказал специалист.По его мнению, в диверсии могли задействовать несколько судов — они понадобились для управления взрывным устройством.Издание привело и другую версию, согласно которой заряды на трубах установили с помощью подводных аппаратов.Подрыв проходящих по дну Балтийского моря российских экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошел 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию.Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентно и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений "Северных потоков".Президент Владимир Путин в конце октября сообщил, что "Газпром" допустили к обследованию места подрыва "Северных потоков", глава компании Алексей Миллер доложил ему о результатах. Российский лидер назвал взрыв на газопроводах очевидным терактом.
https://ria.ru/20221103/vinovnyy-1829020487.html
https://ria.ru/20221104/energetika-1829156808.html
швеция
балтийское море
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827253353_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1722df1f7b6c420f40905e2053963bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русский язык в мире, швеция, балтийское море, германия, газпром, северный поток, генеральная прокуратура рф, алексей миллер, владимир путин
Русский язык в мире, Швеция, Балтийское море, Германия, Газпром, Северный поток, Генеральная прокуратура РФ, Алексей Миллер, Владимир Путин
23:15 01.12.2022 (обновлено: 23:55 01.12.2022)
 
В Швеции раскрыли вероятный способ подрыва на "Северных потоках"

Expressen: подрыв газопроводов "Северный поток" могли совершить с надводного судна

© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Взрывные устройства, использованные в диверсии на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", могли спустить с помощью надводного судна, заявил шведской газете Expressen доцент НИИ обороны королевства Ханс Ливонг.
"Это не маленький высокоточный заряд, а более крупный заряд, который был размещен на дне рядом с трубами", — сказал специалист.
По его мнению, в диверсии могли задействовать несколько судов — они понадобились для управления взрывным устройством.
Издание привело и другую версию, согласно которой заряды на трубах установили с помощью подводных аппаратов.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 16:02
Мировые политики знают виновного в ЧП на "Северном потоке", заявил Вучич
Подрыв проходящих по дну Балтийского моря российских экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошел 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентно и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений "Северных потоков".
Президент Владимир Путин в конце октября сообщил, что "Газпром" допустили к обследованию места подрыва "Северных потоков", глава компании Алексей Миллер доложил ему о результатах. Российский лидер назвал взрыв на газопроводах очевидным терактом.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 04:05
Антонов назвал вероятную цель диверсии на "Северных потоках"
 
Русский язык в миреШвецияБалтийское мореГерманияГазпромСеверный потокГенеральная прокуратура РФАлексей МиллерВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала