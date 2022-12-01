https://ria.ru/20221201/potok-1835740818.html

В Швеции раскрыли вероятный способ подрыва на "Северных потоках"

В Швеции раскрыли вероятный способ подрыва на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.12.2022

В Швеции раскрыли вероятный способ подрыва на "Северных потоках"

Взрывные устройства, использованные в диверсии на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", могли спустить с помощью надводного судна,... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T23:15

2022-12-01T23:15

2022-12-01T23:55

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Взрывные устройства, использованные в диверсии на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", могли спустить с помощью надводного судна, заявил шведской газете Expressen доцент НИИ обороны королевства Ханс Ливонг."Это не маленький высокоточный заряд, а более крупный заряд, который был размещен на дне рядом с трубами", — сказал специалист.По его мнению, в диверсии могли задействовать несколько судов — они понадобились для управления взрывным устройством.Издание привело и другую версию, согласно которой заряды на трубах установили с помощью подводных аппаратов.Подрыв проходящих по дну Балтийского моря российских экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошел 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию.Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентно и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений "Северных потоков".Президент Владимир Путин в конце октября сообщил, что "Газпром" допустили к обследованию места подрыва "Северных потоков", глава компании Алексей Миллер доложил ему о результатах. Российский лидер назвал взрыв на газопроводах очевидным терактом.

https://ria.ru/20221103/vinovnyy-1829020487.html

https://ria.ru/20221104/energetika-1829156808.html

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русский язык в мире, швеция, балтийское море, германия, газпром, северный поток, генеральная прокуратура рф, алексей миллер, владимир путин